Nikkei 225 скочи с над 3% в очакване на решение за предсрочни избори в Япония

Азиатско-тихоокеанските пазари отбелязаха предимно ръстове във вторник, като настроението на инвеститорите в региона изглежда не беше засегнато от напрежението в Иран и Венецуела, както и на наказателното разследване срещу председателя на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл, предаде CNBC.

Японският индекс Nikkei 225 скочи с 3,1% до 53 549,16 пункта, докато по-широкият показател Topix се повиши с 2,41% до 3598,89 пункта. Очаква се управляващата Либерално-демократична партия на страната да разпусне Долната камара на парламента по-късно този месец и да обяви предсрочни избори, вероятно през февруари, според обществената телевизия NHK.

Доходността по 10-годишните японски държавни облигации се повиши с над 5 базисни пункта до 2,15%, докато доходността по 20-годишните нарасна с над 8 базисни пункта до 3,137%.

Южнокорейският показател Kospi добави 1,47% до ниво от 4692,64 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq остана без промяна, затваряйки на ниво от 948,98 пункта.

Индексът S&P/ASX 200 в Австралия добави 0,56% и приключи търговския ден на ниво от 8808,5 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 0,9% до 26 848,47 пункта, докато показателят CSI 300 в континентален Китай спадна с 0,6% до 4761,03 пункта.

Акциите на китайската компания за полупроводници GigaDevice Semiconductor поскъпнаха с 50% при дебюта си в Хонконг. При първичното си публично предлагане (IPO) набра 4,68 млрд. хонконгски долара (600 млн. щатски долара).