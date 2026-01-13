Търговският дефицит на България към ноември гони 19 млрд. лв.

През периода януари - ноември 2025 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 77,2 млрд. лв., което е с 3,7% по-малко в сравнение със същия период на 2024 г. Същевременно общо в страната са внесени стоки за 95,96 млрд. лв., или с 5,1% повече на годишна база.

Така търговският дефицит е на стойност 18,8 млрд. лв. Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), разпространени днес.

Само в рамките на месец ноември общият износ на стоки от България се оценява на близо 6,97 млрд. лв. и намалява с 4% на годишна база, докато вносът нараства с 5,2% до 9,5 млрд. лева. Търговският дефицит през месеца е 2,54 млрд. лв.

Търговия със страни от Европейския съюз

За десет месеца (януари – октомври 2025 г.) износът на стоки от България за ЕС намалява с 4,7% на годишна база до 44,9 млрд. лв. Основни търговски партньори на страната са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция, които формират над 64 на сто от износа за държавите от ЕС.

Най-голям ръст на експорта е отбелязан в сектора „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (29%).

За същия период вносът на стоки от страни от ЕС у нас расте с 4,4% до 49,7 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Гърция, Италия и Полша.

Най-голямо увеличение е отчетено при вноса в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (27%).

Търговският дефицит на България с ЕС през периода януари - октомври миналата година възлиза на 4,8 млрд.

Само в рамките на месец октомври вносът на стоки в България от ЕС се увеличава със 7,9% и е на стойност 5,9 млрд. лв., а износът се увеличава с 2,9% спрямо до 5,2 млрд. лв.

Търговия с трети страни

През периода януари - ноември 2025 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 2,1% на годишна база до 27,55 млрд. лв. Основни търговски партньори на България са Турция, САЩ, Сърбия, Република Северна Македония, Китай, Алжир и Обединеното кралство, които формират 48,9% от износа за трети страни.

Вносът за периода се увеличава с 6,5% до близо 40,7 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Китай, Сърбия и Украйна.

Търговският дефицит на България с трети страни за 11-те месеца надхвърля 13 млрд. лв.

Само в рамките на ноември износът на стоки от България за трети страни намалява с 5,8% на годишна база до почти 2,3 млрд. лева, а вносът нараства с 12,4% до 3,96 млрд. лв.