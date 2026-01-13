Биткойнът завърши 2025 г. с най-малкото си годишно поевтиняване в историята

Въпреки че биткойнът отбеляза поредица от ценови рекорди през 2025 г., най-старата криптовалута завърши годината на червено. Това обаче е относително рядко явление, тъй като монетата досега е имала само четири години на спадове и миналата е била с най-скромния.

Според данни, представени от Bestwallet.com, годишният спад в цената на биткойна от 5,9% е поне 10 пъти по-малък от пониженията през предходните три губещи години от 2010 г. насам.

Четиригодишен модел

2025 г. се оказа истинско приключение за най-голямата криптовалута по пазарна капитализация. След като завърши най-лошото си първо тримесечие от десетилетие заради слабите икономически данни и съмненията на инвеститорите, биткойнът се върна с нови сили през лятото, достигайки цена от 112,5 хил. долара през май и след това от 123 хил. долара през август. До началото на октомври покори нов връх от малко над 126 хил. долара, но тогава дойде крахът от 23% през четвъртото тримесечие.

Минути преди 10:30 ч. българско време във вторник монетата се разменя за почти 91 965 долара, което е ценови ръст за денонощието от 0,3%.

При цена от малко над 87 хил. долара към края на декември биткойнът бе далеч от бичите ценови цели от 200 хил. долара, които му бяха зададени по-рано през годината. Въпреки това монетата остана само с 5,9% под стойността си на 1 януари, потвърждават данните на CoinMarketCap.

Другите години, в които биткойнът отчита ценово понижение са 2014 г., 2018 г. и 2022 г., като то е било предизвикано от големи крахове в сектора, намалена пазарна ликвидност и др. През 2014 г. цената се срина с 63%, или 11 пъти повече от миналата година, след фалита на борсата Mt. Gox, което влоши доверието на пазара и предизвика разпродажби.

Четири години по-късно, през 2018 г., биткойнът поевтиня със 72%, или 12 пъти повече, заради т. нар. първични монетни предлагания и спекулативния бичи цикъл от 2017 г. Нови четири години след това – през 2022 г., налице бе поевтиняване от 56% заради колапса на Terra и FTX и агресивните повишения на лихвените проценти по света, което бе 10 пъти по-голямо намаление на цената спрямо миналата година. Всяко едно понижение следва 4-годишен модел, но 2025 г. дойде по-рано.

Пазарна доминация

Ръстът в цената на биткойна обикновено съвпада с промени в пазарната доминация на монетата, но двете метрики невинаги се движат в една и съща посока. По време на бичи цикли парите обикновено се насочват първо към биткойна, което му помага да увеличи както цената, така и пазарния дял.

Както показват данните на CoinMarketCap с намаляването на цената на биткойна с 19% през четвъртото тримесечие инвеститорите се обърнаха към етера и алткойните, което изтласка пазарната доминация на най-старата криптовалута до 10-месечно дъно. След като стигна над 64% през юли, пазарната ѝ доминация бе 59% към края на декември, което е най-ниското равнище от февруари.

В същото време метриката на етера нарасна от 9,2% до 12,1% за периода, докато алткойните отговаряха за 28,9% спрямо 26,3% през юли.