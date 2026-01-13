Берлин: Дните на режима в Иран са преброени

Дните на сегашните ирански управляващи са преброени на фона на масовите протести в Иран. За това предупреди германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от ДПА.

"Ако един управляващ режим може да се задържи на власт само чрез използването на насилие, то фактически дните му са преброени", заяви Мерц, цитиран от БТА, по време на посещение в Бенгалуру, Индия. "Предполагам, че може би сега сме свидетели на последните дни и седмици от този режим", допълни той.

Германският канцлер вече заклейми действията на иранските сили за сигурност срещу протестиращите, като ги определи като "непропорционални" и "жестоки".

От 28 декември миналата година Иран е обхванат от най-сериозната вълна от протести от години насам. Първоначалните протести на иранските търговци срещу рязкото обезценяване на иранския риал и влошаващата се икономическа ситуация бързо прераснаха в демонстрации срещу твърдолинейните управници в цялата страна, отбелязва ДПА.

Активисти твърдят, че силите за сигурност са потушили протестите по особено жесток начин, като са използвали сълзотворен газ и са стреляли с истински патрони, а не с халосни.

От своя страна, правозащитната организация "Иран Хюман Райтс" със седалище в Осло посочва, че най-малко 648 души са били убити от началото на протестите.

Междувременно прекъсването на интернет достъпа в Иран, приложено в четвъртък от властите заради протестите, продължава вече повече от четири дни и половина, съобщи неправителствената мониторингова организация Netblocks, цитирана от Франс прес.

"От 108 часа в Иран е в сила прекъсване на интернет достъпа на национално ниво, което откъсва иранците от останалата част на света и възпрепятства комуникацията помежду им", заяви организацията.

Призив към САЩ за действие

На този фон Реза Пахлави, синът на иранския шах, който беше свален от власт по време на Ислямската революция през 1979 г., призова за спешни действия. Според него бърза намеса от страна на САЩ би могла да ограничи жертвите и да ускори падането на настоящото ръководство, предаде ДПА.

"Най-добрият начин да се гарантира, че ще има по-малко жертви в Иран, е да се намесим по-скоро, за да може този режим най-накрая да падне", заяви Пахлави снощи в интервю за американската телевизия CBS.

Реза Пахлави през 2025 г. Снимка: EPA/SALVATORE DI NOLFI

Президентът Доналд Тръмп "трябва да вземе решение доста скоро", отбеляза той.

Реза Пахлави добави, че е комуникирал с американската администрация, но не предостави подробности

Тръмп вече беше уверил участниците в продължаващите масови протести в Иран, че ги подкрепя, като отбеляза, че американската армия обмисля възможни удари по Иран, но и други варианти, припомня ДПА.

Пахлави обвини иранското ръководство, че се опитва да заблуди международната общност, като дава сигнали за готовност да преговаря за прекратяване на безредиците. Той заяви, че "промяната в играта ще настъпи, когато този режим разбере, че вече не може да разчита на продължителна кампания на репресии, без светът да реагира на това".

На въпроса дали призовава Тръмп да настоява за промяна на режима, Пахлави отговори: "Президентът е ясен, когато казва, че "подкрепя иранския народ".

Пахлави, който беше определен за престолонаследник от баща си, покойния шах на Персия, живее в изгнание в САЩ от десетилетия, припомня ДПА.

По-рано в. WSJ съобщи, че някои висши сътрудници в администрацията на президента Доналд Тръмп, начело с вицепрезидента Джей Ди Ванс, призовават Тръмп да опита дипломатически подход, преди да предприеме удари срещу Иран. Говорител на Ванс е заявил пред Ройтерс, че информацията на вестника не е точна.

(БТА)