„Продай Америка“ се възражда след новата атака на Тръмп срещу Фед

Търговията „Продавай Америка“ се разпространи сред пазарите в понеделник, след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп засили атаките си срещу Федералния резерв, подхранвайки опасения относно автономността на централната банка при определянето на лихвените проценти, предава Bloomberg.

Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл съобщи, че централната банка на САЩ е получила призовки от голямото жури на Министерството на правосъдието, заплашващи с наказателно преследване. Това е драматично ескалиране на атаките на администрацията на президента Доналд Тръмп срещу Фед.

В писмено и видео изявление, публикувано в неделя вечер, Пауъл заяви, че призовките са свързани с неговото изявление пред Конгреса през юни относно текущия ремонт на централата на Фед. Той допълни обаче, че тази стъпка „трябва да се разглежда в по-широкия контекст на заплахите и продължаващия натиск от страна на администрацията“.

В резултат в понеделник доларът, американските държавни облигации и фючърсите върху акциите в САЩ отбелязаха спадове.

„Всяко развитие, което поставя под въпрос независимостта на Фед, добавя несигурност около паричната политика на САЩ“, казва Гари Тан от Allspring Global Investments, която управлява активи за над 600 млрд. долара. „Това вероятно ще засили съществуващите тенденции за диверсификация извън долара и ще увеличи интереса към традиционни защитни активи като златото“, добавя той.

Доларовият индекс на Bloomberg се понижи с 0,3% - най-големият спад от 23 декември насам. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average губи 388 пункта, а широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite спадат с по 0,3% минути след началото на редовната търговия в САЩ. Доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,187%, а тази по 30-годишните - до 4,845%.

Някои стратези предупредиха, че разпродажбите могат да се задълбочат, ако напрежението продължи да ескалира. JPMorgan Asset Management посочи риска от по-стръмна крива на доходността, което означава, че дългосрочните лихви ще растат по-бързо от краткосрочните на фона на очаквания за по-агресивни понижения на разходите по заемите. От Lombard Odier смятат, че доларът и американските облигации ще останат под натиск. А експертите на Invesco Asset Management посочват, че активи извън САЩ, като европейски и азиатски акции, изглеждат все по-привлекателни.

В центъра на дебата стои въпросът доколко президентът на САЩ може и трябва да влияе върху лихвената политика - сфера, която през последните десетилетия е била защитена от политическа намеса. Инвеститорите също така поставят под въпрос дали да намалят експозицията си към американски активи и долара - тема, която доминираше на международните пазари миналия април, когато президентът Доналд Тръмп обяви широкообхватните си мита върху вноса.

„Сега е лош момент за пазара да се тревожи за независимостта на Фед“, коментира Бхану Бавейджа, главен стратег в UBS Investment Bank, като добавя, че инфлацията в САЩ вероятно ще се ускори през следващите месеци. „Изглежда, че общата тема за тази година е не само по-слабия долар, но и нарастваща волатилност на акциите.“

Президентът отдавна настоява Фед да намали лихвите по-бързо, за да стимулира икономиката и да облекчи разходите по държавния дълг, докато членовете на централната банка, които определят лихвените нива, се опасяват от възраждане на инфлацията.

В интервю за NBC News в неделя Тръмп отрече да има каквато и да било информация за разследването на Министерството на правосъдието срещу централната банка.

„Последните новини отново могат да разпространят наратива „Продай Америка“, казва Джералд Ган, главен инвестиционен директор на базираната в Сингапур Reed Capital Partners. По думите му динамиката отразява една администрация, „фокусирана върху възстановяване на обществената подкрепа преди междинните избори, дори за сметка на институционалната надеждност“.

Американските активи бяха под натиск и миналата година, когато внезапното обявяване на търговска война от Тръмп разтърси пазарите. Доходността по държавните облигации скочи рязко през април, а доходността по 30-годишните облигации се повиши с над 80 базисни пункта в рамките на ден между т.нар. от Тръмп „Ден на освобождението“ и края на май. Доларът поевтиня с над 8% през 2025 г. - най-резкият годишен спад на цената му от 2017 г. насам.

„Призовките към Фед са още един пример за това как американските активи стават по-малко привлекателни“, посочва Дейвид Чао, глобален пазарен стратег в Invesco Asset Management, която управлява активи за над 2 трлн. долара. „САЩ не само се затварят зад границите на своята „Крепост Америка“, но и стават все по-агресивни“, добавя той.

Някои заемат по-предпазлива позиция, отбелязвайки, че предвид силната роля на долара като резервна валута, дълбоката ликвидност на американските облигации и бума на изкуствения интелект (AI), който подкрепя акциите, всяка корекция може да се окаже възможност за покупка. „Макар винаги да сме загрижени за независимостта, това е нещо, което ще наблюдаваме и ще вземаме решения, когато има по-ясен икономически резултат“, казва Марвин Ло, старши макростратег в State Street в Бостън.

Разследването срещу Пауъл засега изглежда „повече пушек, отколкото огън“, смята Хеби Чен, старши пазарен анализатор във Vantage Global Prime Pty., но колко дълго това ще остане така е под въпрос. „Дългосрочните и по-дълбоко вкоренени последици са много по-сериозни“, добавя тя.