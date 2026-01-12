Геополитическите сътресения не успяха да разклатят оптимизма на борсите в Европа

Голяма част от водещите европейски борсови индекси приключиха сесията с ръстове, тъй като инвеститорите оценяват геополитическата динамика, съобщава CNBC.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 напредна с 0,16 на сто до 610,62 пункта.

Германският бенчмарк DAX се повиши с 0,54% до 25 397,77 пункта.

Френският измерител CAC се понижи с 0,04% до 8358,76 пункта.

Британският показател FTSE отчете ръст от 0,16% до 10 140,7 пункта.

Правителството на Гренландия заяви днес, че ще увеличи усилията си, за да гарантира, че отбраната на арктическата територия се осъществява под егидата на НАТО, като отново отхвърли амбицията на американския президент Доналд Тръмп да завземе острова.

Тръмп заяви, че САЩ трябва да вземат Гренландия, автономна територия на Дания, за да попречат на Русия или Китай да окупират в бъдеще стратегически разположената и богата на минерали територия.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 12 януари.

Междувременно посланици и временно управляващи посолствата на Германия, Франция, Италия и Великобритания в Техеран бяха извикани в иранското външно министерство заради недоволството на иранските власти от изразената от тези държави подкрепа за антиправителствените протести в Иран, се казва в изявление на министерството. Междувременно председателят на Европейския парламент Роберта Мецола съобщи, че въвежда забрана за достъп на представители на Иран до сградите на институцията.

По-рано днес говорител на Европейската комисия потвърди, че ЕС е в готовност да обсъди налагане на допълнителни санкции срещу иранските власти заради потъпкването на протестите в страната. Комисията призова за възстановяване на интернет връзката в Иран.

Трейдърите обърнаха внимание и на коментарите на германския канцлер Фридрих Мерц, който подчерта възможността ЕС и Индия да подпишат споразумение за свободна търговия до края на януари, което потенциално може да преобразува глобалните търговски връзки в условията на нарастващ протекционизъм.

В същото време китайските власти обявиха, че са постигнали споразумение с ЕС за износ на произведени в Китай електрически превозни средства за блока.

„Това е благоприятно не само за осигуряване на здравословно развитие на икономическите и търговските отношения между Китай и ЕС, но и за защита на международния търговски ред, основан на правила“, се посочва в комюнике на търговското министерство.

При индивидуалните акции книжата на Volkswagen AG поевтиняха с 1,3%, след като групата обяви, че е продала с около 5% по-малко на брой автомобили през четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на 2024 г.

Цената на акциите на Mercedes се понижава с около 1%, след като и продажбите на концерна се свиха с 9% до 1,8 млн. превозни средства през 2025 г.