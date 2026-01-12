Какво да очакваме от капиталовите пазари през 2026 г.?

В началото на новата година инвеститорите са заредени с различни очаквания за предстоящите движения на финансовите пазари. Bloomberg TV Bulgaria попита водещи експерти: "Какво можем да очакваме от пазарите през 2026 г.?".

Павел Бандилов, изпълнителен директор на „БДП индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ:

Първата търговска сесия на Българската фондова борса донесе положителна изненада и показа подобрение в пазарните нагласи и намаляване на възприемания риск. Засега ефектът е по-скоро психологически, но без нови качествени компании и IPO-та е трудно този импулс да се задържи дългосрочно. Развитието на борсата изисква по-активна роля на държавата, включително листване на дялове от големи държавни компании.

В глобален план се очаква умерено позитивна година, водена от изкуствения интелект, финансовия сектор и евентуални понижения на лихвите от Фед въпреки запазващите се геополитически рискове.

Здравко Пиринлиев, главен инвестиционен анализатор в BenchMark Finance:

Не съм особено притеснен за пазарите, но и не съм свръхоптимист. Последните две години бяха много силни за основните американски индекси – S&P 500, Nasdaq и Dow Jones, затова е напълно възможно 2026 г. да е по-умерена. Не очаквам продължителен мечи пазар, но е вероятна по-висока волатилност.

Изкуственият интелект остава ключов двигател на печалбите, но геополитическите рискове, особено около Тайван, трябва да се следят внимателно. По-ниската инфлация в САЩ може да е сигнал за отслабване на потреблението. Очаквам по-скоро балансирана, отколкото изключително силна година.

Божидар Балевски, финансов анализатор:

Вероятно най-важният въпрос в началото на годината е свързан с политиката на Федералния резерв. При очаквана смяна в ръководството и тенденция към понижение на лихвите, глобалната ликвидност вече започва да се увеличава. В такава среда е трудно да се очакват дълбоки и трайни корекции, въпреки че пазарите са оценени високо. Дори при временни спадове реакцията вероятно ще е ново наливане на ликвидност. Интерес представляват развиващите се пазари, както и златото и среброто, които остават подкрепени от геополитическите рискове.

Климент Робев, пазарен анализатор в „Елана Трейдинг“:

Очакванията ми за капиталовите пазари през 2026 г. са за умерен и балансиран сценарий, без резки движения. След силните предходни години пазарите навлизат във фаза на консолидация и нормализиране, с по-трезва оценка от страна на инвеститори и предприемачи.

Ще видим преразпределение на стойност – от агресивни и неефективни проекти към компании със стабилни бизнес модели и дългосрочна визия, включително в сферата на изкуствения интелект. Очаквам умерен ръст на S&P 500. При златото и среброто виждам повишена волатилност и риск за късно влизащите инвеститори. 2026 г. ще е година на селективност и реализъм.

Мартин Търпанов, ръководител „Дългови инструменти“ в DeltaStock:

Преди да коментираме 2026 г., е важно да се върнем към 2025 г. След като тарифната ескалация беше избегната, страховете от глобална рецесия отслабнаха и пазарите преминаха през изключително спокойна година. Акциите, подкрепени от бума на изкуствения интелект, някои суровини и криптоактивите достигнаха рекордни нива, а рисковите премии се свиха значително.

Тази еуфория се пренaся и в 2026 г., но рисковете остават сериозни: геополитическо напрежение, деглобализация, нарастващ дълг и възможен балон в AI сектора. Всичко това може да доведе до пауза или здравословна корекция на пазарите.