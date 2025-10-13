Американските акции регистрират рекорди в последните месеци. Индексите S&P 500 и Nasdaq са водени основно от водещите технологични компании, които инвестират значителни средства в изкуствен интелект и свързаната с него инфраструктура. През последните седмици обаче все повече се заговори дали стойността на технологичните гиганти отразява реалността.

Bloomberg TV Bulgaria попита водещи експерти: Надценени ли са американските акции?

Климент Робев, пазарен анализатор в "Елана Трейдинг":

Индексите в САЩ са близо до рекордни стойности, но това се дължи основно на малък брой технологични гиганти. Ако извадим тези компании, пазарът изглежда далеч по-умерен, а в някои сектори – дори подценен, като финансите, енергетиката и здравеопазването.

В момента пазарът е силно концентриран – успехът му зависи почти изцяло от т. нар. „Великолепна седморка“. Тези компании имат реални печалби и иновации, но и прекомерни очаквания. Според мен сме между етапите на еуфория и отрезвяване в технологичния цикъл, което прави пазарът уязвим при най-малък сигнал за забавяне на растежа.

Павел Бандилов, изп. директор на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ:

По-скоро пазарът изглежда надценен, тъй като рядко виждаме едновременно ръст на акциите и на златото. Това подсказва наличие на „капан на ликвидността“ – твърде много пари, търсещи място за инвестиране.

Възможно е през следващите месеци лихвите да се понижат и това временно да направи пазарите по-атрактивни, но дългосрочно рисковете остават. Основното предизвикателство идва от нарастващите държавни дългове и разходи, които създават нестабилност. В такива условия най-важно е инвеститорите да спазват принципите на диверсификация и дългосрочна стратегия.

Николай Стойков, управляващ партньор в Alaric Securities:

Според мен американските акции не са надценени в дългосрочен план, но в краткосрочен бих бил изключително внимателен. Пазарът се покачва плавно вече месеци наред с около 30% ръст – нещо рядко и потенциално тревожно.

Когато дълго няма корекция, вероятността за такава расте. Не бих залагал срещу пазара, защото таймингът е труден, но в момента виждам повече възможности във фиксирания доход. Очаквам продължителна несигурност около фискалните проблеми в САЩ, включително риска от затваряне на правителството, което може да предизвика спад на капиталовите пазари.

Калин Георгиев, финансов анализатор в BenchMark Finance:

Въпросът дали американските акции са надценени е напълно основателен предвид историческите върхове на индексите. Индексът S&P 500 в момента има коефициент на съотношение цена-печалба (P/E) малко над 25, което е значително над дългосрочната средна стойност от около 16. Това означава, че инвеститорите плащат висока цена за всеки долар печалба – ясен знак за потенциално надценяване.

Основният двигател на ръста са технологичните гиганти и очакванията около изкуствения интелект. Въпреки това, при забавяне на икономиката и несигурност около възвръщаемостта на тези инвестиции, е вероятно пазарът да претърпи корекция в близко бъдеще.

Красимир Йорданов, портфолио мениджър в Sky Asset Management:

Американските акции в момента са богато оценени спрямо историческите стандарти, но печалбите все още не са достигнали нивата, които оправдават тези оценки. Очакванията са ръстът на печалбите да навакса, което може да стабилизира високите стойности.

Големите технологични компании инвестират трилиони долари в изграждане на центрове за данни и развитие на изкуствения интелект — процес, сравним с индустриална революция. Това засега подкрепя пазара, но при свръхинвестиции е възможна корекция.

До края на годината се очаква растежът да продължи, като първият сериозен тест ще бъде в началото на следващата година.

Материалът не е препоръка за вземане на инвестиционно решение!