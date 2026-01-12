Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отчете десета поредна сесия на ръст, което е най-дългата положителна серия за индекса от май 2025 г. насам (тогава отбеляза 9 поредни сесии с повишения).

Бенчмаркът добави още 3,5% до 1369,41 пункта. Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 нарасна с 2,41% до 229,9 пункта, а BGTR30 – с 1,99% до 1085,33 пункта.

Същевременно индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT спадна с 0,25% до 232,05 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX се понижи с 1,43% до 114,05 пункта.

Оборотът на БФБ в понеделник достигна близо 2,45 млн. евро, като над 2,2 млн. евро от него се формираха от сделки с инструменти на основен пазар.

Акциите на БФБ са на първо място по оборот с близо 286,2 хил. евро, следвани от „Сирма Груп Холдинг“ с 249,1 хил. евро, „Софарма“ с над 167,6 хил. евро, „Доверие Обединен Холдинг“ с близо 126,7 хил. евро и „Шелли груп“ с над 121,2 хил. евро.

„Сирма Груп Холдинг“ за втора поредна сесия е най-търгуваната акция с 219 сделки заради предстоящия старт на търговията във Франкфурт на 24 февруари. Следва „Софарма“ със 161 сделки, „Химимпорт“ със 128 сделки и БФБ със 106 сделки.

„Химимпорт“ е акцията с най-силен ръст от компонентите на SOFIX с 11,82%, следвана от „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) с 9,91%, „Софарма“ с 8,12%, „Централна кооперативна банка“ (ЦКБ) с 8%, „Еврохолд България“ със 7,34%.

На другия полюс са акциите на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ със спад на 2,78%, заради които спада BGREIT. Акциите на „Доверие Обединен Холдинг“ поевтиняват с 0,94%, а на „Уайзър Технолоджи“ – с 0,83%.

„Химимпорт“ е най-поскъпващата акция и от BGBX40, следвана от „Зърнени храни България“ с ръст от 11,76%. „Алкомет“ е най-губещата акция от индекса със спад от 8,33%, следвана от „Градус“ с 3,51% и „Телематик Интерактив България“ с 2,86%.

От компонентите на beamX акциите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ поевтиняват с 4%, а на „Ейч Ар Кепитъл“ – с 3,73%. Същевременно акциите на „Син Карс Индъстри“ поскъпват с 6,16%, а на „Ай Ти Еф Груп“ – с 3,11%.