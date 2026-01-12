Сътресенията около Фед не успяха да помрачат търговията на Wall Street

Основните щатски борсови индекси приключиха сесията с ръстове, докато инвеститорите оценяват решението на Министерството на правосъдието да започне наказателно разследване срещу гуверньора на Федералния резерв Джером Пауъл, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредна с 0,17% до 49 590,2 пункта.

Широкият измерител S&P 500 отчете ръст от 0,16% до 6977,32 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite записа повишение от 0,26% до 23 733,9 пункта.

В писмено и видео изявление, публикувано в неделя вечерта, Пауъл заяви, че призовките от голямо жури към съдебното министерство са свързани с неговото изявление пред Конгреса през юни относно текущия ремонт на централата на Фед. Той допълни обаче, че тази стъпка „трябва да се разглежда в по-широкия контекст на заплахите и продължаващия натиск от страна на администрацията“.

„Заплахата с наказателни обвинения е последица от факта, че Федералният резерв определя лихвените проценти въз основа на нашата най-добра преценка за това, което ще бъде в интерес на обществото, а не според предпочитанията на президента“, заяви Пауъл.

По-рано през деня трима председатели на Фед осъдиха атаката на американския президент Доналд Тръмп срещу Пауъл, определяйки я като намеса в независимостта на централната банка, каквато се наблюдава по-често в страни с нововъзникващи пазари и „слаби институции“.

Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 12 януари.

„Наказателното преследване на председателя на Федералния резерв Джей Пауъл е безпрецедентен опит да се използва прокуратурата за подкопаване на тази независимост“, се казва в изявление, подписано от бившите председатели на Фед Джанет Йелън, Бен Бернанке и Алън Грийнспан.

Впоследствие стана ясно, че Тръмп ще разговаря с Рик Рийдър от инвестиционния гигант BlackRock в качеството му на кандидат за следващ председател на Фед. Рийдър, който е старши управляващ директор и главен инвестиционен директор в звеното за дългови операции в BlackRock, е сред четиримата финалисти, за които се предполага, че ще заменят Пауъл, чиито мандат изтича през май.

Индексите се възстановиха от по-ранните спадове в рамите на сесията, подкрепени от възходящото движение в цената на акциите на Walmart и някои технологични компании.

Призивът на Тръмп за ограничаване на лихвите по кредитните карти до 10% за една година също предизвика известно сътресение на пазара в началото на седмицата. Критиците се опасяват, че планът на републиканеца за подпомагане на достъпността ще има обратен ефект и ще ограничи кредитирането, което ще навреди на потребителите, както и на рентабилността на банките.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се повиши съответно до 4,189% и 4,839 на сто.

Доларовият индекс записа спад от 0,24% до 98,89 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се повиши с 0,77% до 63,83 долара за барел, докато тази на американския лек петрол WTI напредна с 0,56% до 59,45 долара за барел.

Златото поскъпна с 2,26% до 4602,8 долара за тройунция.