Рисковете за независимостта на Фед и протестите в Иран тласкат златото и среброто до нови рекорди

Златото и среброто достигнаха рекордни нива, след като Министерството на правосъдието на САЩ заплаши Федералния резерв с наказателно преследване, което съживи опасенията за неговата независимост, а протестите в Иран подкрепиха търсенето на убежище, предава Bloomberg.

Американските фючърси върху златото са на ниво от 4587,35 долара за тройунция към 8:50 ч. българско време, а цената на среброто наближава 85 долара за тройунция, след като председателят на Федералния резерв Джером Пауъл заяви, че възможно обвинение „трябва да се разглежда в по-широкия контекст на заплахите и постоянния натиск от администрацията“ да повлияе на решенията на банката за лихвените проценти. Многократните атаки срещу Федералния резерв миналата година от администрацията на Тръмп бяха основен фактор, който засегна долара.

Междувременно кървавите протести в Иран увеличиха привлекателността на ценните метали като убежище заради възможността властта в Ислямската република да бъде свалена. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в неделя, че обмисля възможни варианти за Иран, като в същото време повтори заплахите си да завземе Гренландия и постави под въпрос до колко ценно е съществуването на НАТО, малко повече от седмица след като свали от власт венецуелския лидер Николас Мадуро.

Златото продължава да поскъпва и достига нов връх – новите атаки срещу Фед, напрежението в Иран и американските данни движат цените. Графика: Bloomberg LP

Ценните метали са в центъра на силно възходящо преоценяване благодарение на съвкупност от благоприятни фактори, които подкрепят силно търсенето. Сред двигателите са понижаването на лихвените проценти в САЩ, засиленото геополитическо напрежение, пониженото доверие в американския долар и предизвикателството пред Федералния резерв, които подкрепят златото и среброто. Над десет финансови ръководители казват, че са решили да не изтеглят твърде много пари от златото, като запазват убеждението си в неговата дългосрочна привлекателност.

„Това ни напомня колко много несигурност има на пазара – геополитика, дебатът за растежа/лихвите, а сега и ново напомняне за институционалната рискова премия, предизвикано от заглавията в медиите“, коментира Чару Чанана, главен инвестиционен стратег в Saxo Markets в Сингапур.

Цената на среброто нараства с 6,17% и достига рекордните 84,24 долара за тройунция към 9:03 ч. българско време. Белият метал поскъпна с почти 150% миналата година, след като през октомври пазарът беше обхванат от недостиг, а доминиращият спот пазар в Лондон остана затегнат, тъй като опасенията от мита попречиха на метала да потече от препълнените складове в САЩ.

„Виждаме, че дефицитът на пазара на сребро ще продължи през 2026 г., главно поради по-високото инвестиционно търсене“, съобщи BMI, подразделение на Fitch Solutions, в бележка в понеделник и добави, че индустриалното търсене също е стеснило физическия пазар до безпрецедентна степен.

Данните за заетостта в САЩ, публикувани миналата седмица, оставиха очакванията за допълнителни намаления на лихвените проценти непроменени, подкрепяйки цените на ценните метали, които не носят доходност. Пазарите очакват поне две понижения тази година, след като Фед направи три поредни намаления през втората половина на миналата година.

„По-слабите данни за пазара на труда в САЩ засилиха очакванията, че Федералният резерв ще премине към понижаване на лихвите по-рано и по-агресивно, отколкото се очакваше“, коментира Приянка Сачдева, старши пазарен анализатор в компанията Phillip Nova в Сингапур. Промяната „подкопава реалната доходност и увеличава разходите за притежаване на активи, които не носят доход, като златото“, допълва тя.

Междувременно Върховният съд на САЩ насочи за сряда следващото си становище по митата на Тръмп. Решение срещу бях може да подкопае емблематичната му икономическа политика и да му нанесе най-голямото правно поражение, откакто се върна в Белия дом. Трейдърите очакват и резултатите от разследването по раздел 232, което може да доведе до налагане на мита върху среброто, платината и паладия. Докладът се очаква през януари.

Спот индексът на долара на Bloomberg се понижава с 0,1%. Паладият и платината поскъпват с над 3%.