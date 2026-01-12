Инфлацията в САЩ ще бъде във фокуса на инвеститорите тази седмица

Нивото на инфлация в САЩ ще бъде водещата тема сред инвеститорите през тази седмица, тъй като данните за нея ще дадат не само представа за състоянието на американската икономика, но и за бъдещите движения на лихвените проценти на Федералния резерв. Ключови доклади за ценовия натиск и производството се очакват и от правителствата на еврозоната.

В същото време започва сезонът на отчетите, като първи финансовите си резултати за третото тримесечие ще представят някои от водещите американски банки. Ето какво ще движи пазарите през тази седмица.

Данните от Европа

За Стария континент седмицата започва с проучване на потребителския климат в Швейцария, а по-късно се очаква изявление на заместник-председателя на Европейската централна банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос. Във вторник ще бъде оповестена информация за продажбите на дребно във Великобритания през декември.

В четвъртък ще бъде публикуван докладът за брутния вътрешен продукт (БВП), индустриалното производство и търговския баланс на Великобритания през ноември. По-късно същия ден се очакват данни за инфлацията във Франция и Испания през декември, а след това – докладите за търговския баланс и индустриалното производство на еврозоната през ноември.

В петък инвеститорите ще получат информация за ценовия натиск в Германия през миналия месец.

Икономиката на САЩ

Данните за инфлацията в САЩ ще бъдат оповестени във вторник с публикуването на индекса на потребителските цени (CPI) за декември, който в предишния си доклад показа забавяне на ценовия натиск до 2,7%. Забавеният заради спирането на работата на американската администрация доклад за инфлацията на едро за октомври и ноември може да покаже допълнително как промените в цените се отразяват на икономиката.

Данните ще бъдат внимателно наблюдавани от представителите на Федералния резерв, които са разделени по въпроса дали да намалят лихвените проценти на следващото заседание на централната банка в края на януари. Няколко от тях ще изнесат речи тази седмица, което може да даде сигнали за посоката, в която ще се движи паричният орган в следващите месеци, пише Investopedia.com.

Данните за продажбите на дребно за ноември ще дадат представа за коледното пазаруване през 2025 г., докато потребителската активност продължава сериозно да подпомага американската икономика. Забавените доклади за продажбите на нови жилища за септември и октомври са сред докладите за имотния пазар, които се очакват тази седмица, докато продажбите на жилища са в застой поради продължаващите проблеми с достъпността.

Сезонът на отчетите

Сезонът на отчетите за четвъртото тримесечие на 2025 г. започва по същество във вторник с годишния финансов доклад на JP Morgan Chase - най-голямата банка в САЩ, която миналата седмица обяви, че ще започне да издава картата Apple Card. През предходното тримесечие банките отчетоха солидни резултати, а анализаторите заявиха, че са готови да видят още подобрения до края на годината.

Въпреки положителните резултати през последното тримесечие, главният изпълнителен директор на JP Morgan Джейми Даймън предупреди, че американската икономика е изправена пред продължаваща несигурност. Wells Fargo, която съобщи, че може да отбележи по-бавен растеж на нетния си лихвен доход за годината, ще публикува отчета си в сряда. Най-старата банка в страната, BNY Mellon, и инвестиционният банков гигант Goldman Sachs също ще оповестят финансовите си резултати.

На този фон отчетът на Taiwan Semiconductor ще покаже дали производителите на чипове могат да продължат да генерират силен ръст на приходите на фона на нарастващото търсене на технологии за изкуствен интелект (AI). Тримесечният доклад на Delta Air Lines ще хвърли светлина върху пътуванията, след като авиокомпаниите претърпяха прекъсвания по време на блокадата на администрацията миналата година.

Събитията в Азиатско-Тихоокеанския регион

Сред най-важните доклади от Азиатско-Тихоокеанския регион ще бъдат тези за инфлацията в Индия и нивото на новите заеми в Китай през декември. И двата ще бъдат публикувани в сряда.