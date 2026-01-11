Венецуела може да направи Марко Рубио президент на САЩ, или да го спре завинаги

Наскоро държавният секретар на САЩ Марко Рубио коментира, че ще подкрепи Джей Ди Венс, ако се кандидатира на изборите за президент през 2028 година. Но според източници на Politico вероятно е променил мнението си. В последните дни той бързо се утвърди като ключова фигура в администрацията по въпросите на Венецуела - той обясняваше какво правят САЩ, за ареста на Николас Мадуро и други подробности. Той опита да убеди журналистите, че думите "ще управляваме" Венецуела всъщност означават, че ще САЩ ще дават насоката на развитието, не конкретно управлеието, допълва Bloomberg.

Според анализатори сега Рубио тихо трупа капитал в Републиканската партия и започва да изглежда конкурентоспособен дори и срещу сегашния вицепрезидент.

През 2016 година Марко Рубио беше кандидат за номинация за президент на вътрешните избори при републиканците, сочен за типичен "ястреб" от фрагцията на Роналд Рейгън, което определя САЩ като мощна сила, защитаваща морала, допълва Bloomberg. Тогава загуби от Доналд Тръмп, когото нарече измамник. След това Рубио напасна действията си и като ръководител на Държавния департамент днес изпълнява редица поръчки на Тръмп, които едва ли са му приятни - гонене на мигранти (фамилията на Рубио е от Куба), както и спиране на програми, които защитават правата на човека, или т.нар. "мека сила", която предишният Рубио защитаваше.

Предишният Рубио всъщност изглежда пълна противоположност на днешния - преди десетина години той беше идеалист, заявяващ, че наследството на САЩ е "рухнала стена в Берлин", силните и демократични съюзници Германия, Япония и Южна Корея, възможността на дори едно афганистанско дете да ходи на училище.

За държавният секретар Венецуела е повече от операция срещу наркотрафика и за петрол - през голяма част от кариерата си той води битка срещу управлението в Каракас, което е близък съюзник с Куба. Като цяло американците обаче не приемат действията на САЩ в страната, опасявайки се от повторение на Афганистан или Ирак. Това вероятно е причината и Джей Ди Ванс да стои настрана от операцията - той не беше в Мар-а-Лаго, когато беше обявено задържането на Николас Мадуро и обяснението звучи странно - колона от автомобили към дома на Тръмп може да предупреди властите въ в Венецуела за предстоящи удари.

Ако иска сериозно да се кандидатира за президент Марко Рубио ще остане на поста си най-много до края на годината, за да се подготви след това за предстоящите вътрешнопартийни избори, а след това за същинската президентска надпревара. Трябва да изгради концепция, да намери финансиране, а външната политика рядко печели в надпреварата.

Но в същото време републиканци с произход Куба и Венецуела коментират, че Доналд Тръмп разчита много нна своя държавен секретар и "поглежда към него, винаги, когато има нужда от възрастен в стаята". Това обаче е нож с две остриета - напълно е възможо това да натежи и след няколко години Марко Рубио да трябва да отговаря за всички непопулярни мерки на Белия дом - ако за операциите в Ирак или Афгаистан Тръмп може да обвини своите предшественици, то за Венецуела - идеята е само негова.