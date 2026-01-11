Как К-образната икономика в САЩ вреди на всички без най-богатите?

Дискусиите за К-образната икономика отново стават актуални. Наименованието за първи път набира скорост през 2020 г., за да опише разликата между това как богатите и бедните американци са преживели възстановяването от пандемията. Сега, когато потреблението е все по-концентрирано по високите етажи на приходната стълбица, икономистите са загрижени, че американската икономика се намира в едно разчитащо на върха, нестабилно състояние, пише Bloomberg в материал.

Представителите на Федералния резерв, които се опитват да навигират между подкрепата за икономиката, в която наемането на персонал е отслабнало, и оказването на известен натиск върху търсенето, за да се охлади все още високата инфлация, обсъдиха това раздвоение на срещата си през октомври. По това време председателят на Федералния резерв Джером Пауъл заяви, че вижда доказателства за явлението. Нарастващото разочарование от разходите за живот отекна и по време на последните избори в САЩ, накланяйки везните на редица ключови места в полза на демократите.

Какво е К-образна икономика?

К-образна икономика е такава, при която две групи от населението са подложени на различни обстоятелства. Докато потребителите с по-високи доходи, които се възползват от ръста на фондовия пазар и цените на жилищата, продължават да харчат, хората с по-ниски доходи свиват разходите си, тъй като инфлацията намалява покупателната им способност, а пазарът на труда се затяга. През последната година редиците на тези в долната част на K-то се увеличиха, докато все повече американци се борят да се задържат на повърхността.

Делът на всички приходи, изкарани от най-богатите 10% от американците. Графика: Bloomberg LP

Намират ли се САЩ в К-образна икономика в момента?

САЩ преживяват нарастващо неравенство от десетилетия, но разликата в моделите на харчене сред потребителите, която се появи през последната година, поражда опасения сред някои икономисти, че настоящият баланс може в крайна сметка да доведе до спад. Потребителските разходи, които движат две трети от икономическата активност в САЩ, са по-концентрирани сред най-богатите 10% от американците от всякога. Около половината от всички разходи се движат от тези потребители, като най-горните 20% отговарят за почти две трети от всички разходи. Долните 80%, които съставляват почти 42% от разходите преди пандемията, сега отговарят за 37%, според данни на Moody's Analytics.

Защо долната част на К-то се увеличава?

Американците с ниски и средни доходи отчитат намаляване на покупателната си способност, докато инфлацията при всичко – от хранителни продукти до имоти – продължава да се ускорява. В същото време увеличението на заплатите им едва успява да се справи с покачващите се цени и за първи път, според данни на Bank of America Institute, събиращи се от 2016 г., увеличението на заплатите за домакинствата с по-високи доходи изпреварва това на техните колеги с ниски и средни доходи тази година.

Какви са икономическите последици?

Тъй като голяма част от натрупването на богатство през последните няколко години е обусловено от бума на фондовия пазар, икономистите се опасяват, че дори умерено поевтиняване на акциите може да доведе до бързо намаляване на разходите от страна на най-богатите 20%. Това може да се отрази на останалата част от икономиката, където много американци вече се чувстват финансово стресирани, и да доведе до рецесия.

Различна ли е K-образната икономика от икономиката тип кула Jenga?

Икономистът Питър Атуотър, който през 2020 г. популяризира идеята за K-образна икономика, заяви, че настоящото състояние на американската икономика повече наподобява „кула Jenga с тежък връх“, препратка към популярната игра с дървени блокчета, където всеки играч се опитва да измъкне едно по едно дървените блокчета от основата и да ги постави на върха, без тя да се срути.

Каква е ролята на Федералния резерв?

Представителите на Федералния резерв често казват, че основният им инструмент, определянето на лихвените проценти, не би могъл да се справи с неравенството. По-добре е това да се остави на избраните длъжностни лица, които могат да приемат политики, насочени специално към справяне с проблемите, допринасящи за разликата в доходите.

Някои експерти обаче не са съгласни с тази гледна точка. Икономистът Клаудия Сам твърди, че лихвените проценти действително допринасят за неравенството и следователно биха могли да помогнат за преодоляване на част от раздвоението. Тя посочва изследвания, показващи, че разходите на потребителите с ниски доходи почти са се стабилизирали през 2022 г., когато Федералният резерв започна агресивно да повишава лихвените проценти, за да се опита да намали инфлацията. Тези увеличения доведоха до по-високи лихвени проценти по кредитните карти, което от своя страна навреди на способността на потребителите с ниски доходи да харчат.