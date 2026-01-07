Задава се „малка революция“ на пазара на труда у нас – повече прозрачност за заплатите

През тази година заплатите в България ще продължават да растат, а нова директива ще донесе повече прозрачност за нивата на заплащане. Очаква се да има общо увеличение на възнагражденията от около 5% за всички и с 10% за най-търсените професии и ключови кадри. Това каза Георги Първанов от Конфедерацията по заетостта пред Bulgaria ON AIR.

Той уточни, че големите мултинационални компании планират около 6% увеличение на заплатите, но експертите очакват по-висок - около 9-10% среден ръст.

IT секторът продължава да е сферата с най-високите заплати и там има най-голямо търсене на кадри. Очаква се повишение на възнагражденията и в медицината с оглед на това, че България започва да става дестинация за медицински туризъм.

За хора без професионален опит пазарът предлага 700-1100 евро брутно заплащане. От юни с прилагането на Директивата за прозрачност на заплатите ще са видни нивата на заплащане на всички работодатели, посочи той.

Директивата за прозрачност на заплатите

Експертът обясни, че тази година предстои „малка революция“ на пазара на труда у нас, свързана с новата директива за прозрачност на заплатите, която влиза в сила от юни.

Директивата има задължителен характер и ще постави изисквания как да се подготви работодателят. Кандидатът ще може да изисква повече прозрачност на заплащането - заплатите трябва да бъдат съобщавани в обявите за работа, работодателят няма да може да пита кандидатите за работа за техните предишни заплащания, ще се следи за равенство на заплати между мъже и жени за една и съща длъжност.

"В България конфиденциалността по отношение на заплатите никога не е била на високо ниво. Ще можете да изисквате от вашия работодател информация за средни нива на заплащане, но не и за конкретно заплащане", даде пример Първанов.

Той уточни, че става задължително подреждането на нивата на заплатите и длъжностите в компанията спрямо тяхната обективна тежест, а не спрямо субективни фактори.

Безработица и съкращения

Със сигурност ще има съкращения, най-вече в сферата на аутсорсинга, прогнозира Първанов. В аутсорсинга България достигна таван като заплащане, което ни прави неконкурентни. Има доста малък инвеститорски интерес от страни от ЕС. Наблюдава се интерес от арабски инвеститори и от Китай. Като цяло в тази сфера ще има лек отлив.

Първанов очаква 2026 г. да бъде година по-скоро на задържане на нивата - много ниска безработица и много малък брой възможности за реализация.

От думите на госта стана ясно още, че през новата година работодателите ще имат по-голям избор и кандидатите вече не са силната страна, за да извиват ръце и да поставят прекалено високи изисквания за започване на работа.

"Сега отиваме към някакъв баланс. Работодателят е поставен под натиск да балансира външни и вътрешни фактори - фирмата да е печеливша и служителите да са доволни", посочи Първанов.

Представителят на Конфедерацията по заетостта съобщи, че има голяма вълна от завръщащи се у нас българи, които виждат по-добри перспективи и качество на живот.