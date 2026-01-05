AI носи радикална трансформация на интелектуалния труд

Развитието на изкуствения интелект (AI) през 2026 г. може да причини радикална трансформация на интелектуалния труд, която пренаписва правилата на глобалния бизнес. Най-значимият пробив до момента е способността на AI да програмира по-бързо и по-ефективно от повечето софтуерни специалисти. Тази нова реалност демократизира създаването на технологии, позволявайки на компании от всякакъв сектор да генерират собствен софтуер в движение и да автоматизират сложни процеси без необходимостта от огромни ИТ отдели. Това коментира Петър Петров, AI консултант, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

Според Петров способността на изкуствения интелект да пише код и да извършва сложни интеграции самостоятелно е ключов фактор за повишаване на корпоративната продуктивност с близо 20%. "Нещо, което би следвало да бъде изведено на преден план, е това, че AI се научи да програмира. И то по-добре от повечето програмисти на този етап, по-бързо и по-ефективно... AI вече може сам да създава софтуер. И може да отговаря и изпълнява задачи, които по принцип софтуерът не може“, каза Петров.

По думите му потенциално всяка работа, която е на компютър, интелектуален труд, вече може да бъде до голяма степен извършена от AI.

„Това променя из основи баланса в софтуерните компании, но има още по-сериозно отражение върху нетехнологичния бизнес, където разработката на софтуер става много по-евтина и достъпна. Вече сме свидетели на приложения, които не само пишат код, но и самостоятелно управляват браузъри, правят тестове и коригират грешки в реално време, преди да представят финалния резултат на потребителя“, допълни консултантът.

В този контекст Петров коментира, че пазарът на труда не може да остане на сегашното си положение. Ще се създадат нови работни места, ще има нови професии покрай AI. Данните за 2025 г. сочат, че AI моделите са достигнали до 80% автономност при изпълнението на ежедневни задачи в сферата на интелектуалния труд, каза Петров. Този огромен процент поставя под сериозен въпрос стабилността на традиционния пазар на труда.

По отношение на регулациите се очертава ясен разрив между Европа и останалия свят. Докато ЕС въвежда смислени, но забавящи развитието регулации, САЩ и Китай премахват бариерите, за да запазят своето икономическо и военно технологично превъзходство, коментира събеседникът.

Експоненциалният растеж през 2026 г. се подхранва и от факта, че AI вече се използва за подобряване на самия изкуствен интелект, което ускорява цикъла на иновации до нива, непосилни за човешкия капацитет. Въпреки че голяма част от опитите за внедряване на AI са завършвали с неуспех поради липса на опит, днес икономическият натиск за оптимизация на ресурсите прави приемането на технологията неизбежно.

