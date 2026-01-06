Над една трета от левовете в обращение вече са изтеглени

По данни на Българската народна банка (БНБ) 36,3% от левовете в обращение вече са изтеглени от страна на централната банка, като тенденцията е прогресивна от декември миналата година. Очаква се основната част от наличните пари да бъде изтеглена до края на март. Това каза председателят на новосформирания Координационен център за еврото в България Владимир Иванов при първия брифинг на центъра в сградата на Министерския съвет.

Необходимите евробанкноти и монети са осигурени и всеки търговец може да се снабди с тях от всяка търговска банка, посочи Иванов, цитиран от БТА. Той припомни, че търговските банки обменят левове за евро без такси, а в населените места без банкови клонове „Български пощи“ обменят банкноти и монети, като условието е до 1000 лева на ден на едно лице и до 10 000 лева на едно лице след предварителна заявка.

По думите му на 5 януари са обменени без заявка 3,5 млн. лева. В пощенските станции със заявка до 10 000 лв. са приети заявките на 782 жители на стойност 4,5 млн. лева.

Иванов призова гражданите да използват търговските банки и „Български пощи“ и да не търсят алтернативни начини за валутен обмен, за да не станат жертви на престъпления.

Нарушения са констатирани при около 7% от всички обекти, проверени във връзка с въвеждането на еврото, каза още председателят на новосформирания Координационен център за еврото.

В периода от 1 до 5 януари Комисията за защита на потребителите (КЗП) е извършила 4000 проверки, издала е 275 административно-наказателни преписки, 70 наказателни постановления и е сключила 100 споразумения. Наложените санкции засега са с минимален размер, защото това са първи нарушения, посочи Иванов. Повечето от проверките са извършено съвместно с Националната агенция за приходите (НАП), уточни той.

Според Иванов процесът по въвеждане на еврото върви нормално.

Той добави, че за периода 1-5 януари са подадени около 400 сигнала, които в момента се обработват. За периода от 5 до 9 януари са предвидени още над 300 проверки на ден по следните браншове - търговия на дребно с хранителни стоки, фризьорски и козметични услуги, платени паркинги, фитнес зали, преводи и езикови курсове и други, а от 8 януари стартират проверки в зимните курорти.

Осигурено е и полицейско присъствие в районите на пощенските станции, в които ще се извършва обмяната на левове с евро, каза още Иванов.

Той добави, че е установен проблем при част от таксиметровите апарати при превалутиране от левове в евро, но проверката е показала, че това се случва само при един конкретен модел устройства. Проблемът се решава, като всеки таксиметров шофьор с този вид апарат трябва отиде в местен оторизиран сервиз, където устройството ще бъде коригирано безплатно. По данни на собственика на фирмата производител над 80% от апаратите вече са преформатирани.