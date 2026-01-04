НАП проверява столичен магазин по сигнал за завишени цени

Инспектори на Националната агенция за приходите (НАП) влязоха на проверка в магазин от верига за бяла и черна техника "Зора" на столичния бул. "Андрей Сахаров" по сигнал за завишение на цената на конкретна бяла техника, съобщава БТА.

Колегите ще направят каквото е необходимо, за да се види дали сигналът е верен или отново е фалшив, тъй като напоследък, последните дни особено, зачестяват доста фалшиви сигнали, които циркулират и в социалните мрежи, но след проверка данните засега сочат, че по-голямата част от тях не отговарят на истината, коментира пред журналисти Анна Митова, директор на Дирекция "Комуникации" в Националната агенция за приходите. Тя уточни, че извън сигнала в магазина от веригата ще се проверява за необосновано завишение на цените и на останалите стоки.

Анна Митова допълни, че днес ще бъдат направени проверки и в други подобни магазини в София, както и в хранителни вериги, като посочи, че отново има подадени сигнали към вчерашна и днешна дата. Сред тях тя визира сигнал, свързан с повишение на цената на конкретна марка хляб, който ще бъде проверен днес от инспекторите на НАП. Подаден сигнал има и за завишение на цени на билети за междуградски превози.

По въпроса за цените на горивата, Митова напомни, че по закон закръгляването трябва да бъде в полза на клиента. Оттам нататък, ако има закръгляване нагоре, ние го приемаме по-скоро като необосновано повишение на цените, но всеки един случай се изследва поединично, коментира още тя и допълни, че има проверки и в този сектор.

Санкциите, които са регламентирани в Закона за въвеждане на еврото, са до в равностойността в евро на 10 000 лв. за първо нарушение, до 20 000 лв. за второ, а за повторно нарушения имуществената санкция може да достигне от 100 хил. до 200 хил. лева. Така че са много сериозни глобите и отново апелираме към недобросъвестните търговци да коригират поведението си. Засега, това което наблюдаваме при проверките, е, че по-голямата част от търговците все пак спазват закона, за което им благодарим, обобщи Митова.

Тя информира, че проверките на НАП в страната продължават и другата седмица, като такава утре ще има във Велико Търново, а в началото й се очаква да има и обобщени данни от Координационния център за еврото.

Междувременно супермаркет от пловдивския район „Южен“ бе глобен заради необоснован ръст на цените. Това е резултат от съвместните проверки на НАП и КЗП като част от кампанията срещу спекулата при въвеждането на еврото като основна парична единица в страната, предава БНР. Увеличението на цените в супермаркета в район „Южен“ е само на част от хранителните стоки от първа необходимост.

Наложената глоба е следствие от предходна проверка. Експертите са следили цените в магазина в продължителен период. След проверка на предоставените от търговеца документи е установен необоснован ръст. Предстои да се установи дали е направена корекция в стойността на стоките след наложената глоба.

Това е първо нарушение на магазина, затова наказателният акт ще бъде между 5000 и 100 хил. лева. Сумата се определя от това колко стоки са завишени и от процента на увеличение, обясни Александър Колячев, председател на КЗП.

Вероятно санкцията няма да бъде в долната граница. Ако беше само един продукт, тя щеше да е минимална. В зависимост от броя на продуктите санкцията се увеличава. Глобеният магазин има 5-6 продукта със завишена стойност.

Инспекторите на НАП, съвместно с КЗП, и днес на място иззеха документи, свързани с ценообразуването на хранителни продукти в глобения супермаркет.

Провериха също дали касовите бележки се издават коректно и как са изписани цените в магазините - на първо място трябва да е цената в евро, а след това в лева.

В Пловдивска област са наложени общо шест акта за повишение на цените, като това не е от началото на 2026 г., а от октомври миналата година до сега.

"От началото на годината на телефонната ни линия нямаме сигнали за завишени цени. Имаме многобройни сигнали за неприемане на левове в тото пунктове, но от там излязоха със становище. Имахме сигнали от 1 януари и за отказ за връщане на ресто в евро", съобщи Александър Колячев, председател на КЗП.

Всеки гражданин може да подаде сигнал за необоснован ръст на цените в колцентъра на НАП или КЗП.

По данни на КЗП, към момента са извършени над 4000 проверки в страната, като при 5% от тях са издадени наказателни постановления.