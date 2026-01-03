IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Картови трансакции за 42 млн. евро са били направени у нас за първите два дни на 2026 г.

Безкасовите плащания доминират по брой, но операциите на банкомати доминират по стойност

13:52 | 03.01.26 г. 1
Снимка: БГНЕС/БОЯН ТОПЧИЙСКИ
Над 933 хил. трансакции на ПОС терминали и банкомати за общо 42 млн. евро са били осъществени у нас на 1 и 2 януари - първите два дни от присъединяването на България към еврозоната, съобщава "Борика". 

Висока е била активността както при картовите плащания, така и при операциите на банкомати. По данни на компанията, която осигурява националната платежна инфраструктура, безкасовите плащания доминират по брой - над 86%, а операциите на банкомати (тегления и депозити) доминират по стойност (над 52%).

За първите 48 часа системата е обработила над 804 хил. броя трансакции на ПОС терминали, като стойността им е достигнала над 20 млн. евро, със средна сума от близо 25 евро на плащане.

Тегленията на ATM са над 125 хиляди на обща стойност над 18 млн. евро, като средната сума на теглене е 144 евро. Депозитите на банкомати са близо 3500 на обща стойност близо 3,8 млн. евро, със средна сума от близо 1100 евро на депозит.

Интензитетът за периода е близо 19 446 трансакции на час (около 324 операции в минута), или 5,4 операции в секунда, т.е. всяка секунда са извършвани над пет картови операции.

Данните от първите 48 часа изпращат ясен сигнал, че безкешовото плащане вече е базово очакване, а не “екстра”, посочват от компанията. При над 86% дял на броя плащания през ПОС, търговците без възможност за безкасово плащане реално се самоизключват от най-активния поток клиенти и покупки в новата валутна среда.

Последна актуализация: 17:25 | 03.01.26 г.
Коментари

Някой_си
преди 2 часа
Според заглавието - "Картови трансакции за 42 млн. евро са били направени у нас за първите два дни на 2025 г."Явно се обръща внимание на транзакциите за 2025 година, но не е ли по-актуално да наблегнем на данните за настоящата 2026 година ?
