Производството на Stellantis в Италия спада през 2025 г. до нива от средата на миналия век

Производството на автомобили Stellantis NV в Италия се е свило с близо една четвърт през миналата година до нива, отчетени последно в средата на 50-те години на миналия век, съобщава Bloomberg.

Това подчертава затрудненията пред производителя на Fiat да съживи производството във време на силен политически натиск за поддържане на фабриките активни.

Възстановяването през четвъртото тримесечие е предотвратило още по-рязък спад, заявиха от италианският синдикат FIM-CISL по време на пресконференция в Торино, преди да бъдат публикувани официалните данни на автомобилния производител. До края на септември производството на леки автомобили в Италия е спаднало с 36% от началото на годината.

Общото производство, включително изграждането на микробуси, е намаляло с 20% до 379 706 превозни средства през миналата година, посочва синдикатът, като обемът на леките коли възлиза на 213 706 броя. През 1955 г., когато компанията Fiat, предшественик на Stellantis, е най-значимият производител, в страната са произведени 230 988 автомобила.

Stellantis започна да увеличава производството на новия хибрид Fiat 500 в Торино през последните месеци на годината, както и на новия Jeep Compass, за да замени остарелите модели и да увеличи производството. Фердинандо Улиано, генерален секретар на FIM-CISL, заяви, че очаква тези модели да спомогнат за продължаващото подобряване на нивата на производство през 2026 г.

Stellantis се опитва да отговори на опасенията, изразени от правителството на премиера Джорджа Мелони относно спада в местното производство, след като бившият главен изпълнителен директор на групата Карлос Таварес премести производството в страни с по-евтина работна ръка като Мароко.

Компанията се стреми към годишно производство от 100 хил. хибридни Fiat 500 като начин да увеличи експлоатацията на завода Мирафиори в Торино, като по този начин осигури спасителен пояс за историческия център на Fiat SpA, след като търсенето на изцяло електрическата версия на модела разочарова. Увеличаването на производството през последните седмици на 2025 г. помогна на Stellantis да засили цялостното си представяне в завода със 17% за цялата година. Производството във всички останали италиански съоръжения отбеляза двуцифрен спад, като производството в Мелфи, в Южна Италия, намаля приблизително наполовина.

Общото производство на автомобили в Италия също е спаднало наполовина от неотдавнашния пик от над 750 хил. броя, отчетен през 2023 г., съобщи синдикатът.

Новият главен изпълнителен директор на Stellantis Антонио Филоса, който пое поста през юни, се опитва да увери правителството относно ангажимента на групата към Италия в момент, когато Stellatnis инвестира мащабно в САЩ.

Производителят обеща над 7 млрд. евро в поръчки миналата година от доставчици, които имат присъствие в страната. През 2025 г. той също така инвестира 2 млрд. евро в своите италиански производствени обекти.