Stellantis спира временно производството в Италия и Франция заради слабото търсене

Stellantis NV ще спре временно производството в заводите си в Италия и Франция на фона на спадащото търсене, съобщава Bloomberg.

Автомобилният производител ще преустанови изграждането на автомобили Alfa Romeo Tonale и Fiat Panda в Помиляно, Италия, от 29 септември, информира компанията след среща с представители на местните синдикати.

„Тази мярка има за цел да постигне баланс между нужния производствен капацитет и действителното търсене, като се избегне прекъсващото производство и се оптимизира производствената структура на завода“, изтъква Stellantis.

Отделно компанията потвърди спирането на работата в завода в Поаси близо до Париж от 13 до 31 октомври, позовавайки се на „трудния“ европейски пазар. В съоръжението се произвеждат автомобили на Opel и DS.

Подобно на конкурентите си, Stellantis се сблъсква с излишен капацитет в Европа, където китайските производители, водени от BYD Co., се разширяват с автомобили на конкурентни цени.

Групата също трябва да прекъсне спада в продажбите на ключовия американски пазар, където митата на президента Доналд Тръмп повишават разходите и нарушават веригите на доставка.

В края на миналата година компанията представи амбициозен производствен план за Италия, което допълнително засилва натиска върху новия главен изпълнителен директор Антонио Филоса да изпълни тези обещания в труден за индустрията момент.

Филоса, който наскоро призова за спешни действия от страна на Европейския съюз за спасяване на автомобилната индустрия в региона, трябва да представи нов бизнес план през първото тримесечие на следващата година.

През лятото Stellantis обяви, че очаква по-високи приходи и оперативна печалба в ниския едноцифрен диапазон през втората половина на годината въпреки нарастващите затруднения. Автомобилната компания се стреми към постепенно възстановяване след трудното първо полугодие.

Stellantis съобщи, че прогнозите ѝ за втората половина на годината се основават на митническите правила, които са в сила към вторник, и оцени общото въздействие на митата за 2025 г. на около 1,5 млрд. евро, включително 300 млн. евро през първото полугодие.

През април Stellantis оттегли прогнозата си за умерено възстановяване през тази година след спад на печалбата през 2024 г., като се позова на променящото се положение в областта на търговията и несигурното въздействие на американските мита.