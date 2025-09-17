Rivian строи завод в Джорджия въпреки отлива на федерална подкрепа за електромобилите

Един от водещите производители на електромобили в САЩ – Rivian, удвоява производството точно когато федералната политика прекратява помощта за коли с този вид задвижване, съобщава Wall Street Journal.

Концернът започна строителството на фабрика, която представлява фундаментална промяна за Rivian. Новият монтажен завод, на около 70 км източно от Атланта, ще бъде едва вторият за автомобилния производител, като се очаква да започне работа през 2028 г.

В интервю за WSJ главният изпълнителен директор на Rivian Ар Джей Скариндж заяви, че фабриката е ключова част от бъдещия растеж на компанията.

„Правим невероятни автомобили, страхотни технологии“, посочва той. „Произвеждаме ги днес в щата Илинойс – скоро това ще става в много по-голям мащаб в щата Джорджия“.

Новата фабрика представлява сериозен залог за Rivian, която иска да се превърне от малък автомобилен производител, който произвежда скъпи електромобили, в печеливша компания, която произвежда големи обеми за масовия пазар. Стартъп компанията, базирана в Ървайн, Калифорния, в момента продава два модела - пикап и SUV, чиито цени започват от над 70 хил. долара. Тя произвежда и изцяло електрически търговски микробуси за Amazon.com.

Но залогът на Rivian противоречи на останалата част от американската автомобилна индустрия, която се отдалечава от електрическите превозни средства, тъй като интересът на потребителите намалява, а последните промени в политиката на Белия дом подкрепят производството на повече автомобили с бензинов двигател. Данъчното облекчения до 7500 долара при покупка на електромобил изтича на 30 септември и повечето автомобилни компании сигнализират за готовност да намалят производството на превозни средства, задвижвани с батерии, за да отговорят на потребителското търсене.

Скариндж казва, че реакцията относно последните промени в политиката е пресилена.

„Не съм създал тази компания и не съм планирал да разширя бизнеса заради този федерален стимул“, изтъква той.

Планираният завод представлява последното допълнение към нарастващото присъствие на автомобилната индустрия в Джорджия.

Губернаторът Брайън Кемп, републиканец, също присъства на церемонията по първата копка във вторник, заявявайки, че проектът ще бъде икономически облагодетелстващ за щата.

Стартът на строителството на завода е предхождано от федерална имиграционна акция в производствен обект на Hyundai Motor в Джорджия, близо до град Савана. Акцията предизвика дипломатически търкания между САЩ и Южна Корея, където е базирана Hyundai.

Rivian съкращава разходите и работните места, докато се готви да пусне на пазара по-достъпен SUV, R2. Компанията е изправена и пред загуба на значителен поток от приходи от продажбата на регулаторни кредити, след като законът на президента Доналд Тръмп от юли премахна глобите за нарушаване на федералните санкции за икономия на горивото. Rivian заяви, че тази промяна съкрати приходите със 100 млн. долара.

Във вторник Rivian показа моделите, които планира да произвежда в завода в Джорджия, включително R2 и по-малкия кросоувър R3. Скариндж заяви, че те ще предложат на компанията значителна възможност за развитие.