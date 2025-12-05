Мерц предотврати крах на правителството с одобрение на закона за пенсиите

Управляващата коалиция на германския канцлер Фридрих Мерц си осигури парламентарна подкрепа за спорния законопроект за пенсиите, избягвайки пагубен провал, който можеше да предизвика колапс на правителството само след седем месеца на власт, пише Bloomberg.

Алиансът на Християндемократическия съюз (ХДС) и Християнсоциалния съюз (ХСС), воден от Мерц, и техните партньори от Германската социалдемократическа партия (ГСДП) събраха 319 гласа в подкрепа на закона по време на вот в Бундестага.

Група от около 18 млади депутати от партията на канцлера заплашиха да гласуват против мерките, застрашавайки сравнително скромното мнозинство от 12 души на коалицията.

Въпреки че успешното приемане на законопроекта ще бъде представено като победа, спорът за пенсиите повдигна нови въпроси относно авторитета на Мерц и контрола над собствената му парламентарна група. Все още предстоят редица трудни решения по въпроси като съкращенията на разходите за социални помощи и по-задълбоченото преразглеждане на пенсионната система, за да се овладеят нарастващите разходи.

Бунтът сред консерваторите срещу ключовия за ГСДП въпрос заплаши трайно да наруши способността на правителството да приема законодателство, потенциално предизвиквайки разпадането на управляващия алианс в момент, когато крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ води в новите социологически проучвания.

Възпрепятствани от противоречивите политики по ключови въпроси, Мерц и неговите партньори от ГСДП се затрудняват да убедят избирателите, че могат да изпълнят амбициозните си планове за съживяване на икономическия растеж, за укрепване на вътрешната сигурност, засилване на въоръжените сили и възстановяване на разпадащата се инфраструктура на страната.

Мерките, въведени след встъпването в длъжност на правителството в началото на май, включително специалните фондове, финансирани с дълг, се нуждаят от време, за да дадат резултат.

Миналия месец икономическите съветници на Мерц понижиха прогнозите си за растежа на икономиката на Германия през следващата година до под 1%, а Международният валутен фонд (МВФ) предупреди, че стрната е изправена пред дългосрочна преграда при постигането на значителен просперитет, освен ако не предприеме „смели“ реформи.

„Алтернатива за Германия“ успешно използва опасенията относно незаконната миграция, за да засили подкрепата сред избирателите до 27% в проучване, докато алиансът ХДС/ХСС получи едва 24,5% одобрение.

Предвид сравнително малкото си мнозинство Мерц и лидерите на неговата консервативна фракция поеха голям риск, като внесоха законопроекта за пенсиите на гласуване в Бундестага, след като по-рано тази седмица стана ясно, че някои от по-младите консерватори отказват да се откажат от опозицията си.

Това повдигна още въпроси относно преценката на Мерц, както и ролята, която изигра лидерът на парламентарната група на ХДС/ХСС Йенс Шпан.

Законопроектът за пенсиите е предназначен да стабилизира плащанията до 2031 г., като федералното правителство покрие допълнителните разходи - част от плана на коалицията за управление и ключов приоритет на ГСДП.

Потенциалът за милиарди евро допълнителни разходи предизвика съпротивата сред по-младите депутати от ХДС, които се оплакаха, че се прехвърля твърде голяма тежест върху бъдещите поколения.