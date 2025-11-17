Мерц: Европейските банкови регулации са твърде строги

Германският канцлер Фридрих Мерц се присъедини към други европейски политици, като заяви, че банковите регулации в Европейския съюз (ЕС) са твърде строги, докато САЩ дават на кредиторите по-лесен начин да освободят финансиране за икономиката, съобщава Bloomberg.

„Банковото регулиране също е важно“, подчерта Мерц пред аудитория от банкери във Франкфурт. „В Германия и Европа – и искам да кажа това много ясно – то е твърде строго“, добави канцлерът.

Европейските политици настояват регулаторите да разхлабят правилата за банките в региона, тъй като икономиките им се сблъскват с огромни нужди от инвестиции в отбрана, цифрови технологии и предотвратяване на изменението на климата. Банкерите също така засилиха призивите си за облекчаване на правилата за кредитиране, заявявайки, че са изложени на риск да загубят надпреварата от конкурентите в САЩ, тъй като администрацията на президента Доналд Тръмп се стреми да облекчи стандартите.

Мерц каза, че политиците са взели много от правилните решения относно регулациите след финансовата криза от 2008 г. Въпреки това той посочва по-високите капиталови нива на банките като доказателство, че сега тези компании са по-силни.

„Всичко това е вярно“, изтъкна Мерц по време на конференцията Euro Finance Week. „Но това, което виждаме в момента в Америка, в други части на света и в Европа, създава много повече възможности за финансиране на компании“, подчертава канцлерът.

Мерц заяви, че Германия ще намали тежестта върху банките си, но не даде подробности за новите облекчения. Той посочи „целенасочения“ начин, по който страната прилага версията на ЕС за капиталови стандарти, известна като Базел III.

„Внедряваме това, което идва от Европа, без никакво свръхрегулиране“, подчерта Мерц.