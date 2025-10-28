Разходи по дело за пирамидата на Мадоф свиха печалбата на най-голямата банка в Европа

HSBC Holdings, която е най-голямата банка в Европа, обяви спад на печалбата си преди данъци с 14% през третото тримесечие поради глоба от 1,1 млрд. долара, която трябвало да плати, след като изгуби част от дело на втора инстанция, свързано с пирамидата на Бърнард Мадоф - най-голямата подобна измама в историята, предава Ройтерс.

Банката обаче повиши и прогнозите за печалбата си за цялата година поради очакванията, че пониженията на лихвите на ключови пазари като Хонконг и Великобритания ще бъдат по-бавни от първоначалните предвиждания. Сега тя очаква нетен лихвен доход в размер на 43 млрд. долара през 2025 г., което е над прогнозата за 42 млрд. долара през юни.

През третото тримесечие нетният лихвен доход на HSBC се е увеличил с 15% на годишна база до 8,8 млрд. долара, а приходите от подразделението ѝ за управление на богатството са нараснали с 30% на годишна база до 2,68 млрд. долара през същия период.

„Намерението, с което изпълняваме стратегията си, е отразено в резултатите ни през това тримесечие, въпреки че трябваше да изпълним правни разпоредби, свързани с исторически въпроси“, заяви главният изпълнителен директор Жорж Елхедери в изявление.

Листнатите в Хонконг книжа на банката поскъпнаха с 2,2% в следобедната търговия.

HSBC обяви печалба преди данъци от 7,3 млрд. долара за третото тримесечие. Преди изненадващата новина за провизиите, свързани с делото за Мадоф от понеделник, очакванията бяха за печалба преди данъци от 7,66 млрд. долара, показа консенсусна оценка на анализатори, събрана от банката.

Освен по делото за Мадоф банката е трябвало да плати и допълнителни 300 млн. долара под формата на съдебни разходи, свързани с търговски дейности в HSBC Bank в миналото.

Засегната от обезценки

Банката повиши и целта си за възвръщаемост на собствения капитал до 5% или повече спрямо по-ранно очакване за 5%.

Резултатите показват как стремежът на Елхедери за подобряване на печалбата все още е засегнат от големи съдебни спорове, продължаващо преструктуриране и разходи, свързани с имотния сектор.

HSBC отчете обезценки в размер на 5 млрд. долара от собствеността си върху китайска банка през последните няколко тримесечия, а загубите от влошаващите се заеми за бизнес имоти в Хонконг нарастват.

Влошаващият се пазар на бизнес имоти принуди HSBC да подобри модела си за загуби на кредити, съобщи банката в изявление.

През първите девет месеца на тази година тя е регистрирала увеличение с 900 млн. долара на разходите за лоши заеми спрямо същия период на миналата година, като две трети от сумата идват от експозицията ѝ към имотния пазар в Хонконг.

Загубите отразяват „по-високите провизии за нови просрочени експозиции, както и влиянието на свръхпредлагането на нежилищни имоти, което продължава да оказва натиск към понижаване на наемите и капиталовата стойност“, съобщава HSBC.

Преструктуриране и сделка

Елхедери, който е дългогодишен служител на HSBC, разтърси банката, след като преди една година пое поста на главен изпълнителен директор, като реорганизира оперативните отдели по линия Изток-Запад, елиминира по-малките подразделения за инвестиционно банкиране и съкрати редиците на висшите ръководители.

Освен че обяви изтеглянето от 11 пазара и бизнеса със слабо представяне от началото на тази година, Елхедери изрази готовност да инвестира там, където според него банката може да постигне допълнителен растеж.

HSBC, която има пазарна стойност от 226 млрд. долара, съобщи през октомври, че е предложила 13,6 млрд. долара, за да изкупи дяловете на други акционери в хонконгската си банка Hang Seng Bank, на която е мажоритарен собственик. Кредиторът беше силно засегнат от експозицията си към местния имотен пазар.

HSBC реши да спре обратното изкупуване на акции за около три тримесечия, за да натрупа нужния капитал за сделката.

Банката съобщи, че ще плати междинен дивидент от 10 цента на акция, третото ѝ плащане през 2025 г. след общо 20 цента, обявени по-рано.