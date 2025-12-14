Берлин се превръща в глобален дипломатически център през следващите дни

Американските дипломати пристигнаха в Германия, както и украинската делегация – Берлин ще се превърне в „столица на дипломацията“, пише посланик украинският посланик в Германия Олексий Макеев. Очакванията за преговорите обаче са различни за преговарящите страни.

За първи път след обявяването на американския мирен план, Берлин е мястото на преговори в борбата за мир в Украйна. „Киев е център на смели хора. Берлин ще се превърне в столица на дипломацията през следващите дни“, изтъква Макеев, цитиран от Tagesschau.

Съветници по външна политика от Германия и Украйна, наред с други дипломати, ще се срещнат с американския преговарящ Стив Уиткоф, за да подготвят по-нататъшната пътна карта за постигане на евентуален мир.

За политическите анализатори участието на Уиткоф е ясен знак, че може да се постигне напредък. Зетят на американския държавен глава Доналд Тръмп, Джаред Кушнер, също участва в разговорите – той и Уиткоф вече са в Берлин – както и украинският президент Володимир Зеленски.

Утре Зеленски, заедно с германския канцлер Фридрих Мерц, ще участва в германо-украинска икономическа конференция, преди ръководителите на Еврипейския съюз (ЕС) и НАТО, заедно с френския президент Еманюел Макрон и британския премиер Киър Стармър, да се включат в преговорите следобед.

Мерц многократно подчерта последните дни, че европейците трябва да участват в мирните преговори.

В първоначалния си проект за мирно споразумение между Русия и Украйна Тръмп предлагаше, наред с други неща, по-големи териториални отстъпки от страна на Украйна. Мерц публично възрази срещу това. „Само Киев може да реши какви териториални споразумения може да приеме“, заяви канцлерът в присъствието на генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Зеленски определи прекратяването на огъня с Русия по сегашните фронтови линии като справедлив вариант. В отговор на въпроси на журналисти в WhatsApp обаче той нарече руското искане за изтегляне на украинските войски от части от Донецка и Луганска област несправедливо. Териториалният въпрос остава нерешен и много чувствителен, добавя той. Русия поиска Киев да изтегли войските си от земи, които Украйна все още държи в двата региона.

Зелената партия в Германия междувременно разкритикува участието на американски представители в преговорите в Берлин.

„Това дава възможност на САЩ да манипулират всичко в полза на бизнес интересите на клана Тръмп и да изместят границите на възможното в полза на Путин“, заяви пред Rheinische Post Сара Нани, експерт по сигурността в Зелената партия в Бундестага. „Време е Европа да действа самостоятелно и да увеличи натиска върху Русия, вместо да гледа как САЩ ограбват Украйна и дават възможност на Путин да постигне по-нататъшни успехи“, категорична е тя.