Месечните приходи от петрол и газ на Русия ще достигнат най-ниското си ниво от август 2020 г.

Възвръщаемостта намалява поради по-ниските цени на суровия петрол и по-силната рубла

19:24 | 12.12.25 г.
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Приходите от петрол и газ на Руската федерация през декември вероятно ще намалеят почти наполовина спрямо година по-рано до 410 млрд. рубли (5,17 млрд. долара) в резултат на по-ниските цени на суровия петрол и по-силната рубла, сочат изчисления на Ройтерс.

Приходите от петрол и газ са водещ източник на средства за Кремъл, като съставляват една четвърт от приходите във федералния бюджет, изцеден от големите разходи за отбрана и сигурност, откакто Русия започна войната си в Украйна през февруари 2022 г.

За цялата година приходите вероятно ще намалеят с почти една четвърт до 8,44 трлн. рубли, под прогнозата на Министерството на финансите за 8,65 трлн. рубли, сочат изчисленията на информационната агенция. Те се основават на данни от източници от индустрията и официалната статистика за производството, рафинирането и доставките.

Русия обяви най-ниските си месечни приходи от петрол и газ в размер на 405 млрд. рубли през август 2020 г., когато цените на петрола намаляха значително по време на пандемията.

Сергей Конигин, старши анализатор в инвестиционната банка „Синара“ в Москва, казва, че бюджетният дефицит от 1,6 трлн. рубли, очакван през декември, ще бъде покрит от държавни облигации, но 2026 г. ще бъде по-трудна. „Следващата година е голямо предизвикателство за бюджета, тъй като той се подготвя при оптимистичен сценарий за цена на петрола от 59 долара за барел и 92 рубли за долар“, коментира той.

Цената на руския петрол, използвана за данъчни цели, се понижава през ноември с 16,4% спрямо октомври до 44,87 долара за барел, а рублата поскъпва до 80,35 за долар.

Конигин очаква поправките в бюджета следващата пролет да използват Националния фонд за богатството, за да отговорят на дефицита при по-ниска цена на петрола от допусканията.

Украйна и западните ѝ поддръжници многократно заявиха, че искат да ограничат петролните приходи на Русия, за да принудят втория по големина износител на нефт в света да прекрати войната в Украйна.

Първоначално от руското Министерство на финансите очакваха приходите от петрол и газ да достигнат 10,94 трлн. рубли тази година. Институцията обаче ревизира прогнозите си към понижение през октомври, за да вземе предвид цените на петрола по света. Суровината поевтинява поради притесненията от свръхпредлагане.

Министерството на финансите ще публикува данните за приходите от петрол и газ за декември на 14 януари.

икономиката на Русия приходи от петрол и газ на Русия
