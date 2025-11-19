IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Русия продава на Китай втечнен газ от санкциониран проект без реакция от САЩ

Доставките са с 30-40% по-евтини спрямо пазарната цена

Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Русия успява да продава втечнен газ от поставения под американски санкции проект "Арктик СПГ 2", управляван от "Новатек", но отстъпките, които предлага, са в размер между 30% и 40%, съобщават източници на Ройтерс. Според информацията товари, които по пазарни цени биха стрували 44 млн. долара, се продават за между 28 млн. и 32 млн. долара.

Източниците на Ройтерс отбелязват, че първите доставки са реализирани на 28 август. Преди това танкерите с втечнен газ от "Арктик СПГ 2" обикаляха месеци наред в търсене на купувач, което също е коствало милиони долари на "Новатек".

Продажбата на първия танкер в края на август беше потвърдена и от източници на Bloomberg.

Проектът беше поставен под санкции от предишната администрация в Белия дом. Сега Вашингтон не ги е отменил, но и не санкционира купувачите - от Китай. Ройтерс отбелязва, че имената на компаниите, които купуват руския втечнен газ в нарушение на санкциите, не са известни. Товарите обаче са приемани на терминал Бейхай.

Свързани статии

Руски експерти потвърждават пред ТАСС, че от началото на юни "Новатек" е изпратила около 10 товара, или 800 хил. тона втечнен газ за Китай. Цената е с 30% надолу спрямо цените на международните пазари, отбелязва руската държавна агенция.

Според медийните публикации продажбите на втечнен газ са се активизирали след визитата на руския президент Владимир Путин в Китай в началото на септември. На този етап изглежда няма реакция на САЩ, но договорките са пречка за желанието на Вашингтон да увеличи продажбите на втечнен газ в Китай.

"Арктик СПГ 2" е основен елемент в плановете на Москва да утрои износа на втечнен газ до 2030 година. Заради санкциите Русия не успя да си осигури и седем танкера от типа Ace7, които можеха да позволят целогодишен пренос на втечнен газ.

