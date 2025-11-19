Русия продава на Китай втечнен газ от санкциониран проект без реакция от САЩ

Русия успява да продава втечнен газ от поставения под американски санкции проект "Арктик СПГ 2", управляван от "Новатек", но отстъпките, които предлага, са в размер между 30% и 40%, съобщават източници на Ройтерс. Според информацията товари, които по пазарни цени биха стрували 44 млн. долара, се продават за между 28 млн. и 32 млн. долара.

Източниците на Ройтерс отбелязват, че първите доставки са реализирани на 28 август. Преди това танкерите с втечнен газ от "Арктик СПГ 2" обикаляха месеци наред в търсене на купувач, което също е коствало милиони долари на "Новатек".

Продажбата на първия танкер в края на август беше потвърдена и от източници на Bloomberg.

Проектът беше поставен под санкции от предишната администрация в Белия дом. Сега Вашингтон не ги е отменил, но и не санкционира купувачите - от Китай. Ройтерс отбелязва, че имената на компаниите, които купуват руския втечнен газ в нарушение на санкциите, не са известни. Товарите обаче са приемани на терминал Бейхай.

Руски експерти потвърждават пред ТАСС, че от началото на юни "Новатек" е изпратила около 10 товара, или 800 хил. тона втечнен газ за Китай. Цената е с 30% надолу спрямо цените на международните пазари, отбелязва руската държавна агенция.

Според медийните публикации продажбите на втечнен газ са се активизирали след визитата на руския президент Владимир Путин в Китай в началото на септември. На този етап изглежда няма реакция на САЩ, но договорките са пречка за желанието на Вашингтон да увеличи продажбите на втечнен газ в Китай.

"Арктик СПГ 2" е основен елемент в плановете на Москва да утрои износа на втечнен газ до 2030 година. Заради санкциите Русия не успя да си осигури и седем танкера от типа Ace7, които можеха да позволят целогодишен пренос на втечнен газ.