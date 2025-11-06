Европа пое всички ненужни на Азия количества втечнен газ през октомври

През октомври доставките на втечнен газ в Азия са били ограничени от по-слабото търсене на газ в Китай. Тези количества обаче са абсорбирани от Европа, която през миналия месец продължи да трупа резерви за зимните месеци, пише колумнистът на Ройтерс Клайд Ръсел.

Данните сочат, че доставките на втечнен газ в Азия достигат 22,84 млн. тона спрямо 24,39 млн. тона миналия октомври. В същото време доставките за Европа се повишават до 10,63 млн. тона спрямо 7,53 млн. тона година по-рано.

Това не позволи спад на цените на втечнения газ в Азия, където търсенето е много чувствително на цените. В Европа през есенните месеци цената на газа се движи около нивото от 30-32 евро за мегаватчас на нидерландската платформа TTF.

От началото на годината европейските държави са купили 101,38 млн. тона втечнен природен газ, което е увеличение от 16,75 млн. тона, сочат още данните на Kpler. Очакванията са, че Европа ще продължи да купува големи количества газ и през зимата. Почти половината от втечнения газ на Стария континент идва от САЩ.

В Азия за десетмесечието са получени 225,8 млн. тона, или понижение от малко над 14 млн. тона. Основната причина е слабото търсене в Китай, който все още остава най-големият купувач на втечнен природен газ. Повечето товари обаче са договорени преди години и цените са по-ниски спрямо достигнатите на спот пазарите.

През октомври Китай са купили 5,57 млн. тона спрямо 6,47 млн. тона година по-рано.