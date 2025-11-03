Високите цени забавят търсенето на газ до най-бавния темп от 2022 г. насам

След значителното възстановяване през 2024 година, когато регистрира ръст от 2,8%, търсенето на природен газ се забавя до най-бавния си темп от 2022 г. насам, пише в анализ на Международната агенция за енергетика (МАЕ). През тази година очакванията са, че ръстът на търсенето на природен газ ще е под 1%.

Основната причина изглежда са високите цени и свитата икономическа активност в Азия. Търсенето се подкрепя основно от Европа и Северна Америка.

Данните сочат, че търсенето на природен газ в Европа се увеличи с 9% през първото тримесечие, когато температурите бяха ниски. През следващите месеци ръстът е под 1% като основният потребител на природния газ е енергийният сектор. В индустрията има спад от 2% на годишна база за първите девет месеца на годината, основно заради намаленото търсене от сектора за производство на торове. Прогнозата е за спад на потреблението в индустрията от 1,5% през 2025 година заради високите цени на газа. Общо за периода януари - септември ръстът на търсенето на природен газ в Европа е от 5 на сто.

През първите девет месеца на годината вносът на втечнен газ в Европа достига рекордно високо ниво - до 127 млрд. куб. метра, което е ръст от 28 на сто. Основен доставчик са САЩ, а Русия са на второ място, но има намаление от 10% на доставените количества втечнен газ в Европа. Белгия, Франция и Испания са получили 85% от доставките на руския втечнен газ през 2025 година.

Има намаление на доставките на тръбен газ в Европа в периода януари - септември, след непланирани ремонти в Норвегия, сочат още анализите на МАЕ. След спирането на транзита на руския тръбен газ през Украйна доставките от Русия намаляват с 45% и така руският газ в европейския микс е под 10% през периода януари - септември 2025 година.

Прогнозата на организацията е, че през 2026 година ще има спад като цяло в търсенето на природен газ и в Европа - с 2%, водено от експанзията на зелената енергетика.

Очакванията са обаче, че тогава ще се активира търсенето в Азия. През 2024 година имаше ръст от 5,5%, но през тази година той ще бъде не повече от 0,5 на сто. В Китай намалява потреблението на електроенергия, което е ограничило и търсенето на природен газ. За повечето държави в региона цената е от значение за търсенето, но се очаква, че през 2026 година търсенето ще се възстанови и се чака ръст от 4 на сто.

Тези прогнози могат да повлияят на развитието на пазара за втечнен газ в следващите години. Очакванията са, че на пазара до 2030 година на пазара ще излязат допълнителни 300 млрд. куб. метра втечнен газ след въвеждането в експлоатация на нови съоръжения за втечняване в САЩ и Катар. Двете страни ще допринесат за 70% от увеличените доставки на газ през следващите пет години.

Понижение на цената ще насърчи търсенето в Азия, но също така може да доведе до намалена инвестиционна активност за нови съоръжения, което ще се отрази върху пазара след 2030 година, сочат още анализите. През тази година САЩ и Катар увеличават доставките и търсенето на втечнен газ се повишава с 4,7% на годишна база през първото деветмесечие. Основен двигател е Европа, която заради намалени доставки на тръбен газ купува с 28% повече втечнен газ.

Заради санкциите износът на Русия намалява с 11% през първите три тримесечия на годината.