Катар и САЩ предупреждават ЕС за проблеми с доставките на втечнен газ заради директива

Катар и САЩ са изпратили писма до европейски лидери, в които предупреждават, че европейското законодателство може да ограничи доставките на втечнен газ в ЕС, пише Bloomberg. Писмото, подписано от министрите на енергетиката на двете страни Саад ал Кааби и Крис Райт, се отнася до директивата за корпоративната отговорност, съобщи Ройтерс.

Текстовете предвиждат ангажимент на компаниите, които извършват дейност в и с Европейския съюз (ЕС), по опазването на околната среда - стандартите за въглеродна неутралност до 2050 година, както и за спазване на правата на човека. Те обвързват и доставчиците на големите компании и свързани компании. Директивата беше одобрена през 2024 година.

Правната комисия на Европейския парламент гласува смекчаване на правилата на 13 октомври, след като се появиха критики и от европейския бизнес, според които текстовете намаляват конкурентоспособността им. В одобрените от комисията промени е записано, че правилата ще бъдат задължителни само за компании с повече от 5000 души персонал и над 1,5 млрд. долара приходи.

Според позицията на Катар обаче тези промени не решават ключови проблеми и катарските доставчици биха били глобени с до 5% от техните приходи в световен мащаб, допълва още Bloomberg. В писмото се призовава за преговори с доставчиците си, включително и САЩ и Катар. Bloomberg припомня, че през лятото Катар заплаши, че ще спре доставките на втечнен газ заради директивата, но сега предупреждението не стига толкова далеч.

Втечненият газ стана ключов за ЕС след началото на войната в Украйна и ограничените доставки на тръбен руски газ. Катар има дял от 12% до 14% от доставките на втечнен газ в ЕС, а САЩ е водещ доставчик с почти половината от доставките. Двете страни осигуряват почти 40% от доставките на пазара за втечнен газ, допълва Bloomberg.

Ройтерс отбелязва, че страните от общността очакват по-големи количества газ през тази зима, тъй като газохранилищата не са пълни както преди началото на миналата зима до над 90%.