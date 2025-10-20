Новите покупки на руски газ ще бъдат забранени в ЕС от 1 януари

От 1 януари 2026 г. покупката и доставките на руски газ в Европейския съюз ще бъдат забранени, одобриха министрите на външните работи на страните членки по време на днешното им заседание в Люксембург. Предложението е на Европейската комисия и предстои съгласуване и с Европейския парламент.

От Съвета уточниха, че ще има изключения и те предвиждат краткосрочните договори, сключени до 17 юни 2025 година, тоест преди представянето на идеята на Брюксел, да важат до 17 юни 2026 г. Дългосрочните договори ще могат да бъдат изпълнявани още две години - до края на 2027 година. Това означава, че пълният и безусловен внос на руски газ в ЕС ще бъде забранен от 1 януари 2028 г. Ограниченията се отнасят и за тръбен, и за втечнен газ, става ясно от съобщението на Съвета. Транзитът на руския газ ще бъде под специален мониторинг, за да се гарантира, че няма да влезе на европейския пазар. Засега няма индикация за забраната на преноса на руски газ до трети страни през територията на ЕС.

През миналата седмица комисията по енергетика в Европарламента одобри подобен текст, предвиждащ спирането на нови доставки още от догодина. Европейските депутати обаче настояват окончателната забрана да влезе в сила година по-рано - от 1 януари 2027 г.

В предложението на Съвета е записана и забраната на вноса на руски петрол от 1 януари 2028 г. В момента само Унгария и Словакия получават руски петрол (по петролопровода "Дружба"), а за останалите държави ембаргото е в сила още от началото на 2023 г. То беше одобрено още през първите месеци на войната в Украйна.

Решението на Съвета не позволява увеличаване на обемите или други промени по действащите сега договори, но ще бъде проявена гъвкавост за държави без излаз на море (Унгария и Словакия, които активно работят срещу ограниченията за Русия).

Европейската комисия направи предложението за спиране на вноса на руски енергоресурси, посочвайки, че Москва е превърнала енергийните доставки в средство за натиск. То беше оформено под формата на регламент, а не на санкции, както например беше за петрола, и не изисква пълно единодушие за одобрението, а само квалифицирано мнозинство (или 55% от страните, представляващи поне 65% от населението на общността).

В преходния период ще бъдат изисквани документи за доказване на произхода на газа - и за руския, и за неруския. Държавите ще трябва да представят на Брюксел и план за диверсификация на доставките. От това задължение ще бъдат освободени държавите, които могат да докажат, че вече не получават пряко или непряко руски природен газ.