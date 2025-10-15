Великобритания наложи санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл"

Великобритания наложи санкции срещу водещите петролни компании на Русия - "Роснефт" и "Лукойл", както и на две китайски енергийни компании, пише Bloomberg. Целта е да засили натиска срещу Москва. За първи път под британските санкции попадат китайски компании - те са терминал, на който се разтоварва руски втечнен газ от проекта "Арктик СНП 2", и рафинерия.

Британското правителство анонсира още, че планира и забраната за внос на горива, произведени в трети страни от руски петрол. Европейският съюз въведе такива санкции през юли.

Западът опитва да ограничи средствата, които получава Москва и възможността на руския президент Владимир Путин да финансира войната в Украйна. Според официалните данни на Министерството на финансите на Русия за първото деветмесечие приходите от петрол в бюджета са намалели с 20%.

Досега Лондон се ограничаваше със санкции основно към танкери, които превозват руския петрол в нарушение на санкциите. Сега за първи път в списъците се включват не само китайски компании, но и директно големите петролни играчи на Русия. Според Bloomberg това е явна ескалация.

"Изпращам ясен сигнал - руският петрол е аут от пазара", написа в социалните мрежи британският финансов министър Рейчъл Рийвс. Тя отбелязва, че агресията на Путин се засилва и затова целта трябва да е да бъдат ограничени средствата, които подхранват войната в Украйна.

На "Роснефт" и "Лукойл" се пада около половината от добива на петрол в Русия и техният бизнес се определя "с висока стратегическа важност" от руското правителство, пишат от "Даунинг Стрийт" 10. Не е ясно обаче колко ефективни ще бъдат тези санкции, тъй като другите двама съюзници на Украйна - ЕС и САЩ се фокусират основно върху танкерите на Русия.

Ако и те последват принципа на Лондон, тогава тази мярка може да има сериозни последици за Русия. Bloomberg припомня, че предишната администрация на Белия дом беше много внимателна относно санкции към петролната индустрия, опасявайки се от реакция от пазара. Според медийни публикации Джо Байдън дори е ограничавал Украйна да атакува петролни съоръжения в Русия.