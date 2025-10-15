Прогнозата на Русия за цената на петрола "Уралс" се разминава с пазара

През септември Русия изнася повече петрол (ръст с 210 хил. барела на ден спрямо август), но приходите намаляват, сочат данни на Международната агенция за енергетика (МАЕ), цитирани от "Интерфакс". Според последния доклад за състоянието на петролните пазари през септември Русия е изнесла 7,4 млн. барела на ден петрол и петролни продукти, но приходите намаляват до 13,35 млрд. долара заради по-ниските цени на петрола. Тенденцията се наблюдава от юли насам. През септември износът на руски петрол се увеличава с 370 хил. барела на ден до 5,1 млн. барела, което е най-високото ниво от май 2023 година насам.

По данни на Министерството на финансите на Русия приходите от петрол за деветмесечието на 2025 година са намалели с 20% до 6,6 трилиона рубли (83,7 млрд. долара). Прогнозата е до края на годината в хазната да влязат 8,5 трилиона рубли, което е най-ниското ниво спрямо 2020 година, когато пандемията от коронавируса сви рязко потреблението.

Но в същото време войната в Украйна увеличи разходите на производителите - спрените доставки за Европа пренасочиха потока към Азия, което удължава маршрутите. Санкциите направиха и по-скъпо наемането на танкери и като цяло логистиката.

В бюджета за 2025 година правителството заложи цена на руския петрол от почти 70 долара за барел, но реално суровината се търгува за под 60 долара - през септември средната цена е почти 57 долара за барел, сочат още разчетите на Министерството на финансите. Deutsche Welle отбелязва, че разчетите за 2026 година изглеждат по-реалистични с цена на петрол от 59 долара за барел, но в същото време анализатори прогнозират, че цената на сорта "Брент" ще се движи между 50 и 60 долара за барел, което може да обърка плановете на руските власти.

Дроновете ограничиха с около 10% капацитета за преработка на петрол в Русия

Украинските атаки с дронове по руските рафинерии са намалили преработката на петрол в страната с 500 хил. барела дневно (около 10%), което се отразява на доставките на горива на вътрешния пазар, отбелязва още МАЕ в своя доклад. Това остава свободни количества за износ на петрол. Заради недостига на горива правителството забрани износа на петролни продукти до края на годината.

Данните на МАЕ показват още, че заради ограниченият износ на петролни продукти рафинериите в Европа работят на своя максимум за последните 12 месеца, а в Азия - за 18 месеца. Засега обаче ситуацията в Русия не оказва значително влияние на световните петролни пазари.

Санкциите срещу Русия карат властите да предлагат основния си сорт "Уралс" с 13 долара отстъпка спрямо европейския "Брент", допълва още Ройтерс. Това е най-голямата разлика от май насам.

Руското издание "Комерсант" посочва, че проблемите по руските бензиностанции се запазват и в началото на октомври - цените на бензина се повишават (в някои региони с 40%), има и недостиг на видове бензин и големи опашки по бензиностанциите. В някои региони пък бяха въведи купони за покупката на горива или са определени ограничения за зареждане (до 30 литра)

Анализатори предупредиха наскоро, че ограничените възможности за преработка могат да окажат негативно влияние върху петролната индустрия в следващите години, ако се наложи да бъде ограничен добивът, особено от по-старите находища.

"Лукойл" съобщи по-рано, че добивът на петрол от нейните находища е съкратен с 4% през първото полугодие заради споразуменията с ОПЕК+, допълва "Ведомости". Масираните атаки а украинските дронове обаче започнаха от август и сред целите са и големите рафинерии на "Лукойл" и "Роснефт" в южните региони на Русия.

Руското издание отбелязва, че проблеми имат всички компании в сектора и причината е ниската цена на руския петрол от сорта "Уралс", който е поевтинял със 17% на годишна база само през първото полугодие на 2025 година.