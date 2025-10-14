Доставките на руски петрол по море достигат 28-месечен връх

През последните четири седмици доставките на суров петрол по море от Русия достигат 28-месечен връх заради нарастващото производство и украинските атаки срещу рафинерии, които пренасочват доставките към експортните терминали, съобщава Bloomberg.

Средните четириседмични доставки от пристанищата на страната са за 3,74 млн. барела на ден до 12 октомври 2025 г., според данни за проследяване на кораби, събрани от Bloomberg. Това е най-високото ниво от юни 2023 г.

Средната стойност предоставя по-ясна картина на основните тенденции, отколкото по-волатилните седмични данни.

Москва бавно увеличава производството на суров петрол в съответствие с нарастващата цел в рамките на целта на групата ОПЕК+ за възстановяване на доставки на пазарите. От март насам целта за производство на Русия се е увеличила с повече от 500 хил. барела на ден.

Количеството суров петрол, наличен за износ, също се увеличава през последните седмици поради засилването на украинските удари с дронове срещу руски петролни рафинерии. Най-малко 28 атаки са предприети от началото на август в сравнение с общо 21 през първите седем месеца на годината.

Графика: Bloomberg

Суровият петрол, който не може да бъде преработен в резултат на атаките, вероятно ще бъде пренасочен за износ през руските пристанища в Балтийско и Черно море. Доставките от Приморск, Уст-Луга и Новоросийск са средно по 2,3 млн. барела на ден през последния четириседмичен период.

Това може да остави много малко ефективен свободен капацитет на терминалите, особено с наближаването на зимата, когато неблагоприятните метеорологични условия могат да повлияят на товаро-разтоварните операции.

Общо 35 танкера са натоварили 27,2 млн. барела руски суров петрол през седмицата до 12 октомври, показват данни за проследяване на корабите и доклади на пристанищните агенти. Обемът е останал практически непроменен в сравнение с предходната седмица (27,17 млн. барела).

Графика: Bloomberg

На среднодневна база доставките през седмицата до 12 октомври достигат 3,89 млн. барела на ден, най-високото ниво от пет седмици. Освен това, през седмицата са изпратени два товара казахстански петрол клас Kebco, по един от Уст-Луга и Новоросийск.

Спадът в износа от руските пристанища в Черно море и Арктика е компенсиран от увеличение на доставките от Балтийско море и Тихия океан.

Графика: Bloomberg

На средна база за четири седмици, брутната стойност на руския износ на петрол се увеличава до едногодишен връх от 1,49 млрд. долара седмично през 28-те дни до 12 октомври.

Експортните цени на руския петрол Urals от Балтийско и Черно море на практика остават без промяна, съответно на 54,78 и 55,08 долара за барел. Цената на тихоокеанския ESPO се понижава с с 0,40 долара за барел до средно 62,02 долара за барел. Цените при доставки в Индия се увеличават с 0,10 долара за барел до 65,61 долара за барел, според данни на Argus Media.

На седмична база стойността на износа е средно около 1,53 млрд. долара за 7-те дни до 12 октомври, което е малка промяна от периода до 5 октомври.

Цената на товарите Urals от Балтика спада с около 0,40 долара за барел до средно 53,87 долара, докато стойността на доставките от Черно море се понижава с 0,20 долара до 54,35 долара за барел през седмицата. Цената на ключовия тихоокеански клас ESPO се понижава с 0,70 долара за барел до средно 60,92 долара за барел.

Наблюдаваните доставки до азиатските клиенти на Русия, включително тези, които не показват крайна дестинация, се увеличават до 3,4 млн. барела на ден през 28-те дни до 12 октомври в сравнение с ревизираните 3,19 милиона барела на ден за периода до 5 октомври, като достигат най-високото си ниво от юни 2023 г.

Въпреки че количеството руски суров петрол, насочен както към Китай, така и към Индия, изглежда рязко намалява, увеличават се корабите, които не показват крайна дестинация. Танкерите все по-често не показват крайна дестинация, докато не преминат далеч отвъд Арабско море, а някои и никога не показват такава, дори след акостиране за разтоварване.

Потоците на танкери за китайските пристанища се забавят, като доставките спадат до 1,1 млн. барела на ден през четирите седмици до 12 октомври. Количествата, предназначени за Индия, намаляват до 810 хил. барела на ден. Кораби, превозващи почти 1,5 млн. барела на ден, не показват крайна дестинация.

Потоците към Турция през четирите седмици до 12 октомври спадат до около 310 хил. барела на ден от ревизираните 340 хил. барела на ден за периода до 5 октомври. Доставките за Сирия остават без промяна – 35 хил. барела на ден.