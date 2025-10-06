IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Кремъл оряза близо пет пъти субсидиите за петролните компании

Приходите от петрол намаляват с 21% за деветмесечието, сочат данните на Министерството на финансите

12:58 | 06.10.25 г. 3
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

През септември руското правителство е платило 30,5 млрд. рубли (367 млн. долара) под формата на субсидии за петролните компании, съобщава "Комерсант". Тези субсидии се изплащат за производителите на горива, за да задържат ниска цената на бензина на вътрешния пазар и да покрият разликата между цената на международните пазари. През септември 2024 година субсидиите бяха в размер на 145,7 млрд. рубли (1,75 млрд. долара), припомня руското издание.

Според негови източници през миналия месец компаниите са получили субсидии само за производството на дизел, тъй като едно от условията за отпускане на средства е да няма съществено изменение на цените на горивата - с повече от 10% за бензина и с 20% за дизеловото гориво.

През септември се изплащат средствата, които правителството дължи на производителите за август. Тогава цените на бензина на борсата в Санкт Петербург се повишиха значително и на няколко пъти подобриха рекордите. "Комерсант" посочва, че вицепремиерът Александър Новак е обещал промени в данъчното законодателство, за да бъде премахнато изискването за стабилност на цените на борсите, но такава промяна не е направена.

Очакванията са, че ако промяна няма, през октомври петролните компании няма да получат никакви субсидии, защото и цената на дизела се повиши през септември.

Приходите от петрол изпълняват заложените в бюджета цели през септември

Намалените субсидии обаче доведоха до изпълнение на заложените в бюджета цели за приходи от петрол и природен газ. Според данни на Министерството на финансите приходите достигат 582,5 млрд. рубли (7,02 млрд. долара) спрямо заложените в началото на годината 575,4 млрд. рубли. В предходните четири месеца получените средства се разминаваха със заложените.

Но ако се неглижира намалената субсидия, приходите от търговия с петрол и природен газ намаляват с 25% на годишна база през септември, посочва още "Комерсант". Причините са ниската цена на руския петролен сорт "Уралс", която през август достигна средно 57,60 долара спрямо 70,30 долара през август 2024 г. Натиск в сектора оказва и силната рубла.

От началото на 2025 г. приходите от търговия с петрол и природен газ в руския бюджет намаляват с 21% до 6,61 трилиона рубли (79,6 млрд. долара) за първите девет месеца на годината.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 12:58 | 06.10.25 г.
руски петрол санкции срещу русия икономиката на Русия
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Енергетика виж още

Коментари

Добави коментар
3
rate up comment 0 rate down comment 0
zelka007turbo
преди 24 минути
Тук е редно да се включи тошко_стоте_акаунта ( по-известен с форумният си прякор бутер(цензура) ) с например акаунта си големото дърво , и да даде обяснителни бележки по темата за субсидиите и цените ... :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 5 rate down comment 14
Алехандро
преди 2 часа
#1 не е препоръчителен за неалександро, предвид на това, че ще му предизвика неконтролируеми мозъчни реакции - take care of your body!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 11 rate down comment 13
Алехандро
преди 2 часа
Хахахахахаха! Нали продавали много газ на Китай и петрол на Индия!? Няма ли го най-богатият пазар - този на Европа, където да врътнеш кранчето целогодишно на нефта и от септември за газа по тръба, по която може да ходиш прав, с минимални разходи и на добри цени, работата отива зле с бриксовите братя, които са надупили *** и им са натикали мусурата в тинята, докато се съгласят на ниските цени, които им се предлагат! Какво унижение за русия! минус колосалните 25% от нефт/газови приходи!?
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още