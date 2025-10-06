Кремъл оряза близо пет пъти субсидиите за петролните компании

През септември руското правителство е платило 30,5 млрд. рубли (367 млн. долара) под формата на субсидии за петролните компании, съобщава "Комерсант". Тези субсидии се изплащат за производителите на горива, за да задържат ниска цената на бензина на вътрешния пазар и да покрият разликата между цената на международните пазари. През септември 2024 година субсидиите бяха в размер на 145,7 млрд. рубли (1,75 млрд. долара), припомня руското издание.

Според негови източници през миналия месец компаниите са получили субсидии само за производството на дизел, тъй като едно от условията за отпускане на средства е да няма съществено изменение на цените на горивата - с повече от 10% за бензина и с 20% за дизеловото гориво.

През септември се изплащат средствата, които правителството дължи на производителите за август. Тогава цените на бензина на борсата в Санкт Петербург се повишиха значително и на няколко пъти подобриха рекордите. "Комерсант" посочва, че вицепремиерът Александър Новак е обещал промени в данъчното законодателство, за да бъде премахнато изискването за стабилност на цените на борсите, но такава промяна не е направена.

Очакванията са, че ако промяна няма, през октомври петролните компании няма да получат никакви субсидии, защото и цената на дизела се повиши през септември.

Приходите от петрол изпълняват заложените в бюджета цели през септември

Намалените субсидии обаче доведоха до изпълнение на заложените в бюджета цели за приходи от петрол и природен газ. Според данни на Министерството на финансите приходите достигат 582,5 млрд. рубли (7,02 млрд. долара) спрямо заложените в началото на годината 575,4 млрд. рубли. В предходните четири месеца получените средства се разминаваха със заложените.

Но ако се неглижира намалената субсидия, приходите от търговия с петрол и природен газ намаляват с 25% на годишна база през септември, посочва още "Комерсант". Причините са ниската цена на руския петролен сорт "Уралс", която през август достигна средно 57,60 долара спрямо 70,30 долара през август 2024 г. Натиск в сектора оказва и силната рубла.

От началото на 2025 г. приходите от търговия с петрол и природен газ в руския бюджет намаляват с 21% до 6,61 трилиона рубли (79,6 млрд. долара) за първите девет месеца на годината.