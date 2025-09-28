IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Бавната смърт на руския петрол

Цената на войната и санкциите ускоряват спада на руското петролно производство

16:45 | 28.09.25 г. 8
Снимка: Bloomberg LP
Русия поддържа войната си в Украйна, като продължава да изнася петрол. Сега, след повече от три години и половина конфликт, изворът бавно започва да пресъхва, пише Wall Street Journal.

Цената на войната и западните санкции затрудняват извличането на петрол от вече намаляващите резервоари на Русия. Някои прогнози сочат спад на производството от поне 10% до края на десетилетието, което поставя икономиката на Кремъл и петродоларите, на които тя се основава, в опасност.

От началото на войната в Украйна Москва запазва производството и износа на петрол относително стабилни, като се съсредоточава върху поддържането на съществуващите находища вместо върху проучването на нови. Но по-дългосрочните перспективи са мрачни. До една трета от бюджетните приходи на Русия идват от печалбите от енергийния сектор и този дял вероятно ще се свие, тъй като производството се забавя.

Още преди войната много от находищата на Русия от съветската епоха, главно в Западен Сибир и областта Волга-Урал, започнаха да се изчерпват, което принуди петролните компании да се обърнат към по-трудно достъпните находища на суров петрол в Арктика и Сибир.

За да подобрят шансовете си, руските гиганти планираха да експлоатират шистови формации в Сибир, използвайки техники, разработени в Тексас и Северна Дакота, но войната им попречи. Санкциите забраниха достъпа до необходимата технология за добив, а правителството повиши данъците върху петролните компании, за да подкрепи военните си усилия. Работниците бяха привлечени на фронта с изгодните възнаграждения за войници, докато други в боеспособна възраст загинаха  в битка или напуснаха страната, като всички тези фактори доведоха до недостиг на квалифицирани специалисти в отрасъла.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп засили натиска върху Кремъл да спре нашествието си в Украйна. Но дори малко вероятният бърз край на войната и на санкциите, които според анализаторите вече са върнали сектора години назад, няма да реши всички проблеми на Русия.

„Добивът на петрол от земята е по-труден и по-скъп, но влошаващата се ресурсна база означава, че трябва да се работи все по-бързо всяка година, само за да се запази статуквото“, коментира Матю Сейджърс, експерт по Русия в S&P Global Commodity Insights. „По същество това е дълго и бавно сбогуване с руския петрол“, допълва той.

Изчерпващи се ресурси

Делът на петролните запаси на страната, определени като трудни за добив, ще се увеличи до 80% до 2030 г. спрямо 59% сега, сочат данни на руското министерство на енергетиката. „Това означава, че капиталовите и оперативните разходи за извличането на този ресурс от земята ще нараснат“, заяви заместник-министърът на енергетиката Павел Сорокин на конференция миналата година.

„Златната ера на гигантските конвенционални петролни находища на Русия е в миналото“, казва Дария Мелник, вицепрезидент по проучванията в консултантската компания Rystad Energy.

Най-богатите нефтени находища на Русия са съсредоточени в Западен Сибир и област Волга-Урал, които традиционно съставляват по-голямата част от производството на суров петрол в страната. Но и в тези области петролът бързо се изчерпва.

Надеждите на Русия за производство се крепят на огромните залежи в Арктика, но крайните климатични условия и неблагоприятната геология правят добива скъп и бавен. Санкциите също пречат на разработването на нови находища в Сибир.

С намаляването на петролните запаси има все по-малко места, където да се търсят жизнени алтернативи на фона на нарастващите разходи и липсата на инструменти.

Липса на инструменти

Разработването на петролни находища, добиването и транспортирането на суров петрол изискват огромна гама от високоспециализирано оборудване, но Русия не разполага с голяма част от него поради санкциите.

Тя не разполага с най-новия софтуер за анализ на данни от скали и кладенци, за да определи къде и колко петрол има и как да го извлече от земята. Дори ако руските петролни компании разполагат с такива компютърни програми, от 2022 г. на много от тях е забранено да ги актуализират, което в много случаи ги прави неизползваеми, казват анализатори.

На руските оператори липсват и някои сензори, вградени в сондата, които предават информация в реално време за скалните пластове, течностите и позицията на сондата. Миналата година Александър Дюков, главен изпълнителен директор на петролния производител „Газпром Нефт“, заяви, че на компанията липсват 22 елемента, необходими за добив и рафиниране на петрол. Компанията си е поставила за цел да преодолее недостига до 2027 г.

Русия също така не разполага с достатъчно танкери, подсилени за плаване в ледови условия, които да могат да превозват петрол и газ от Арктика, тъй като западният контрол върху износа е блокирал достъпа до кораби, ключови компоненти и технологии, произведени в чужбина. Някои азиатски корабостроителници, включително в Южна Корея, световен лидер в сектора, отмениха руски поръчки за такива кораби, а местните корабостроителници досега не успяват да заместят бързо този капацитет.

Нарастващи разходи

С намаляването на запасите от суров петрол в Русия цената на добива на всеки барел нараства. Причината за това е, че останалото в резервоарите става физически по-труднодостъпно и следователно по-скъпо за добив.

Но това е само геологията.

Войната увеличи разходите. Западните санкции означават, че придобиването на оборудване, често чрез трети страни, е по-скъпо. Кризата с работната ръка повиши заплатите на служителите в петролния сектор, например, както и цените на твърди материали като пясък, който се изпомпва в сондажните кладенци, за да се поддържат отворени пукнатините и да се позволи изтичането на петрол и газ.

„Всичко е по-скъпо“, казва Сейджърс. „Целият този натиск в страната затруднява много Русия да увеличи производството дори в краткосрочен план“, допълва той.

Последна актуализация: 17:38 | 28.09.25 г.
Коментари

7
rate up comment 1 rate down comment 0
wart
преди 52 минути
На чужд гроб не проливайте крокодилски си сълзи защото за своите когато трябва да проливате няма да имате . .
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
6
rate up comment 9 rate down comment 13
гъбко
преди 2 часа
Хаха ... това за изчерпващите се нефтени находища , не е от днес , знае се от поне 15г. Но вместо да инвестират в нови или да диверсифицират икономиката си , решиха да се въоръжават . Националният им фонд за благосъстояние , дето се натрупва уж от продажбата на петрол , през 2022 беше 9трлн рубли , в момента е 2,8трлн (около 35млрд в презряна зелена валюта) . На Катар фонда е 335млрд в презряна валюта ... :))) ... Светло бъдеще ги чака !!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 9 rate down comment 14
Solar Power
преди 3 часа
До: RoyBatty Нищо не подкопават вземи се ориентирай в коя държава колко коли се купуват на ток. Ела после и заповядай да коментираш :) хахахахахха
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 11 rate down comment 17
Solar Power
преди 3 часа
За мен е мъртъв от 2016-та година :) Карам си колата на ток и не ме бърка нищо. Зареждам си у дома от соларите безплатно. Отдавна е мъртъв .... ЗЕРО парички за рашките и брадатите терористи !
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 10 rate down comment 14
FireT
преди 3 часа
До: RoyBatty, ама обоснови се защо. А защо не споделиш някоя статия с авторитет, според теб. Аз бих твбпосъветвял въобще да не влизаш тук, щом не е толкова авторитетно
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 19 rate down comment 10
RoyBatty
преди 3 часа
Този тип статии само подкопават авторитета на Инвестор
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 22 rate down comment 17
xapoznai
преди 5 часа
След бързата смърт на руския газ, следва бавната на руския петрол. Тя не е бавна, а най-бързата възможна. Откак се разбра, че бензинстанцията щяла да гази световния ред се правят проучвания и разработват нови находища другаде, които ще заменят руските. За жалост това отнема години, но посоката е ясна. Русия ще доставя на "преференциални цени" при много високи разходи на Азия докато нацяло колабира индустрията. Вероятно и някога няма да се възстанови.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
