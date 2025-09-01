Украинските дронове предизвикаха "перфектната буря" на бензиностанциите в Русия

През летните месеци Русия често страда от недостиг на бензин още преди войната в Украйна, пише руското опозиционно издание The Moscow Times. През 2025 година обаче към традиционните проблеми се добавиха ударите на украинските дронове, които значително подобриха своята ефективност, атакувайки руските рафинерии.

Украйна видимо има повече и по-добри дронове, които избягват защитата на руската противовъздушна отбрана, отбелязва изданието. Ударите по преработващата петрол индустрия станаха по-масирани и насочени.

Русия има около 100 рафинерии с капацитет за преработка на 300 млн. тона петрол годишно. През 2024 година първичната обработка на петрол е намаляла до 266 млн. тона, което е най-ниското ниво от 12 години. Произведени са били 41 млн. тона бензин и почти 82 млн. тона дизел, което покрива към 85-90% от потреблението.

Руското издание "Комерсант" обаче допълва, че производството на бензин не е съгласувано с ръста на потреблението, което предизвиква и дефицит през летните месеци. Сега украинските удари предизвикаха "перфектната буря" за сектора, допълва още руското издание, визирайки забавени планови ремонти и модернизация, както и липсата на резерви от горива.

Официално руските власти не признават атаките с дронове, но отбелязват "непредвидените ремонти" в рафинериите в Рязанска, Самарска, Саратовска и Волгоградска област, както и в Краснодарския край. Според съобщения в социалните мрежи те бяха удряни от украинските дронове по няколко пъти през август.

По изчисленията на "Комерсант" засегнати са най-малко 10% от капацитета за преработка на петрол на Русия. Според Ройтерс става дума за поне 17% от капацитета на руските рафинерии. Тези данни се потвърждават и от изявления на Белия дом.

Мащабът на атаките е такъв, че в редица области има проблеми с доставките на бензин. На 31 август бензинът свърши в окупираната Луганска област, а преди това за кратко бензин нямаше и в Крим, в южните части на Русия има дълги опашки по бензиностанциите, а в някои региони бяха въведени и купони за покупката на горива, като междувременно и цените на едро и дребно растат.

Причината не са само ударите по рафинериите, а и проблемите с логистиката (основно заради липсващ жп състав, натоварен основно с военни цели). Именно това коментира назначеният от Кремъл губернатор на Крим Сергей Аксьонов - доставките на бензин към полуострова се осъществяват основно с цистерни.

Тези проблеми могат да се прехвърлят в септември - ремонтите на рафинериите отнемат по-дълго време заради санкциите на Запада. "Комерсант" съобщава, че в зависимост от рафинерията възстановяването от ударите ще продължи между един и шест месеца. Източници на изданието казват, че много компании отлагат планирани модернизации, както и годишните ремонти, защото трудно си осигуряват нужните части.

Заради трудният достъп до кредитиране през последните месеци (основаната лихва на централната банка беше 21%) търговците на горива не натрупаха нужните резерви от бензин през пролетта.

Ръководителят на най-голямата петролна компания "Роснефт" Игор Сечин критикува действията на централната банка и основно бавното намаление на лихвите, въпреки че институцията за два месеца свали лихвата от 21% до 18%, както и "непазарното формиране на курса на рублата". Тази критика беше част от финансовия отчет, който публикува компанията на 30 август (събота), в който се съобщава за 68% спад на печалбата за първото полугодие.

Рафинерии на "Роснефт" са част от украинската операция към руския енергиен сектор през август, тоест щетите от тях все още не са влезли в отчетите.

Опасенията са, че проблемите ще продължат - войната в Украйна не изглежда към своя край, а Украйна увеличава производството на дронове и на няколко пъти показа нови разработки на далекобойни ракети, които все още не са показали потенциала си. САЩ заявиха, че спират помощите, но ще продават оръжия за Украйна. В публикация в социалната мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп критикува и политиката на предишната администрация в Белия дом, която не позволяваше удари по територията на Русия с американско оръжие (заради което и Украйна разви своята оръжейна индустрия).

За да стабилизира ситуацията на пазара правителството на Русия забрани износа на горива до 30 септември за производителите на горива и до 31 октомври за търговци.