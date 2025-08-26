IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Украинските дронове затвориха 17% от капацитета за преработка на петрол в Русия

Недостигът на горива ще продължи и през септември, очакват в правителството

11:09 | 26.08.25 г. 12
Снимка: Bloomberg LP
Дронове масирано атакуваха редица руски рафинерии през август и според анализатори, цитирани от Ройтерс, затворени са 17% от капацитета за преработка на петрол в Русия. В допълнение бяха поразени и жп линии, което влоши доставките на бензин.

Дроновете засегнаха работата на поне шест рафинерии, като една от тях - Новошахтиската в Ростовска област, горя пет дни и местните власти съобщиха, че пожарът е погасен едва тази сутрин (26 август). Ремонтите отнемат между 4 и 6 седмици.

Въпросът с цената на бензина е много чувствителна в Русия, отбелязва The Wall Street Journal. Руски медии също потвържвадат недостига на бензин и това е особено видимо в южните региони - Приморския край, окупирания Крим, Курилските острови и Сахалин, както и други зони, където в бензиностанциите няма горива, или се продават с купони и са наложени и други ограничения. В тях също така цената на бензина е с близо една трета по-висока спрямо останалите региони.

Средната цена за високооктановия бензин АИ-95 е около 62 рубли (0,8 долара) за литър, но в регионите с недостиг цената приближава 80 рубли за литър. По изчисления на WSJ от началото на годината в регионите с дефицит бензинът е поскъпнал с 45%.

Официално от началото на годината бензинът на бензиностанциите е поскъпнал с 6%, или по-рязко от инфлацията, която по данни на Росстат е 4,2% от началото на годината. На борсите обаче цената на горивата е рекордна - през миналата седмица АИ-92 достигна цена от 72,6 хил. рубли на тон, а на по-качествения АИ-95 - до 82,2 хил. рубли за тон.

Ситуацията се влошава от санкциите на Запада, които бавят ремонтите на рафинериите. По данни на вицепремиера Александър Новак постепенно съоръженията се възстановяват, но недостиг на горива ще има и през септември, съобщава източник на руското издание "Известия". За да се справи с кризата, правителството удължи забраната за износ на горива до края на следващия месец за производителите и до края на октомври за търговците.

Украинските удари по рафинериите, както и по някои ключови енергийни съоръжения - терминала Уст-Луга, помпени станции на петролопровода "Дружба", отново повдигнаха критиките за липсата на адекватна противовъздушна защита, още повече че руската икономика зависи от приходите от износа на петрол и природен газ.

Анализатори отбелязват, че през август ударите към енергийния сектор на Русия са добре премислени - атакувани са няколко рафинерии, които са ключови за региона, а и изглежда ударната сила на дроновете се е увеличила.  Недостигът засяга области, които са традиционни ваканционни дестинации и съответно търсенето на горива е увеличено.

В последните дни Украйна също така представи и някои от новите постижения на военната индустрия, които все още не са показали потенциала си.

Петролната индустрия на Русия остава под натиска на санкциите и според данни на Bloomberg, въпреки изявленията, индийските рафиерии все пак намаляват покупки на руския петрол. Очакванията са САЩ да въведат допълнителни 25% мита върху вноса на индийските стоки заради покупките на руски енергоресурси на 27 август.

На критиките, че такива санкции не се налагат на другия голям купувач на руски петрол - Китай, американският финансов министър Скот Бесънт отбеляза, че Индия значително е увеличила покупките от началото на войната в Украйна. В Белия дом са доволни от нивото на митата към Пекин и вероятно санкции за покупката на петрол и природен газ от Русия няма да има.

