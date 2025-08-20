Ще се върне ли ЕС към руските енергоресурси, докато Владимир Путин е на власт?

ЕС едва ли ще се върне към покупките на руски енергийни ресурси дори и войната в Украйна да бъде спряна, или поне докато руският президент Владимир Путин е на власт, пише в коментар колумнистът на Ройтерс Рон Бусо. Преди войната в Украйна Европа беше основният пазар на руския природен газ и петрол, а Русия - основен енергиен доставчик. Началото на пълномащабната война обаче сложи край на това сътрудничество. Доставките на природен газ са силно намалени, което доведе и до финансова криза за "Газпром".

След ограничанията, които наложи Брюксел, Индия и Китай станаха най-големите пазари на руския петрол, но алтернатива за природния газ не беше намерена.

Руският петрол в момента състъвалява към 3% от общия внос в ЕС спрямо около 30% през 2019 година.Само Унгария и Словакия продължават да го купуват въпреки ембаргото, което наложи Брюксел. Двете страни получиха изключение, защото нямат излаз на море. В ЕК са категорични, че Унгария и Словакия могат да намерят лесно алтернатива от терминалите в съседните държави.

Сега Европа готви още санкции срещу Русия заради войната, която започна в Украйна, а от 2027 година ще спре покупката на всички руски енергоресурси. Ако този регламент бъде одобрен, то и Унгария и Словакия ще бъдат принудени да се присъединят и да спрат покупките на петрол и природен газ.

В началото на седмицата двете държави съобщиха за спиране на доставките по петролопровода "Дружба". Унгарският министър на външните работи Петр Сиярто обвини Украйна, че с дронове е разрушила съоръжения на петролопровода и не се знае кога ще бъде възстановена нормалната му работа. Но само ден по-късно Унгария и Словакия съобщиха, че потокът е възстановен.

Засега няма информация дали ще има компенсация за неполучените количества през този месец, но унгарската петролна компания MOL съобщи, че работата на нейните рафинерии не е прекъсвана въобще.

Въпреки сигналите от администрацията на Белия дом, че са склонни да смекчат санкциите срещу Русия, колумнистът на Ройтерс смята, че това няма да бъде одобрено от Конгреса. В същото време обаче е малко вероятно натискът да бъде засилен и Китай и Индия ще продължат да купуват руския петрол. Затова и пазарите все още не реагират на водените разговори и преговори за края на войната в Украйна и само примирие може да промени това.