Доставките на руски петрол за Унгария и Словакия са спрени за неопределено време

Доставките по южното направление на петролопрвода "Дружба" - към Унгария и Словакия, са прекратени за неопределено време, става ясно от публикация на руското издание "Комерсант". За спирането на доставките на руски петрол съобщиха на 18 август външният министър на Унгария Петр Сиярто и министърът на икономиката на Словакия Денис Саков.

"Комерсант" посочва, че щетите по "Дружба" не са ясни и от руското Министерство на енергетиката, както и от оператора на тръбите"Транснефт" не отговарят на запитванията им за разясняване на казуса. Експерти отбелязват, че ремонтите вероятно ще отнемат известно време, но не е ясно колко точно. Същото отбелязва и външният министър на Унгария в публикация в социалните мрежи.

Руското издание коментира, че ако има разрушения по тръбите, ремонтът ще бъде в рамките на няколко дни, но повреди по помпени станции отнемат повече време. В същото време доставки могат да бъдат извършвани и с по-ниско налягане в тръбите, но количествата ще бъдат ограничени.

В краткосрочен план спирането на доставките няма да е проблем за Унгария и Словакия, които имат резерви от петрол и горива, но ако ремонтите са по-продължителни, може да има дефицит, пише още "Комерсант". Анализатори посочват, че и двете страни могат лесно да намерят алтернативни доставки - въпрос на няколко дни, но и не е ясно при какви цени. През 2024 година по "Дружба" Унгария е получила 4,56 млн. тона петрол, а Словакия - 4,2 млн. тона.

Украинските дронове поразиха "Дружба"

Сиярто обвини Украйна за нарушените доставки, посочвайки, че съоръженията са повредени след удари от дронове. Външният министър на Украйна Андрий Сибиха обаче отбеляза, че Русия е започнала тази война и отказва да я прекрати. "От години на Унгария се казва, че Русия не е надежден партньор", допълни още той в социалната мрежа X.

В социалните мрежи има данни за две атаки по съоръжения на "Дружба" в последните дни. Сателитни снимки потвърдиха пожар в помпена станция "Унеча" в Брянска област след удари през миналата седмица. Преди ден ръководителят на звеното за безпилотни средства към въоръжените сили на Украйна Роберт Броуди ("Мадяр") съобщи в Telegram, че е ударена станция "Николская" в Тамбовска област и доставките по "Дружба" ще бъдат спрени за неопределено време.