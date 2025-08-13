Украйна атакува хъб, свързан с петролопровода "Дружба" и износа на руски петрол

За мащабен пожар в района на петролен хъб, свързана с петролопровода "Дружба" и доставките на петрол към морския терминал в Уст-Луга, който е един от най-големите в Балтийско море, съобщават жители на руската Брянска област в социалните мрежи тази нощ. Сводката на Министерството на отбраната на Русия сочи, че през нощта е свалило 27 дрона над Брянска област, а губернаторът Александър Богомаз признава за попадения по обекти от енергийната инфраструктура в Унечския регион.

При атаката е възникнал пожар, който няколко часа по-късно вече е загасен, допълва още Богомаз.

Малко по-късно от Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) поеха отговорността за атаката и посочиха, че целта е била помпената станция "Унеча", която е с капацитет 60 млн. тона годишно. Поражение по тази станция би спряла доставките към Европа - на руски петрол за Унгария и Словакия и транзита на петрол от Казахстан за Германия, както и ще засегне износа на руски петрол през Балтийско море.

Bloomberg отбелязва, че в последните седмици Украйна поднови атаките към енергийни обекти в Русия. Заради щети, нанесени от дронове, е спряна или ограничена работата на няколко големи рафинерии. "Непредвидени ремонтни работи" бяха посочени като причина за недостиг на горива на руския пазар и рекорден ръст на цените на едро на бензините.

Руски медии съобщиха, че на 14 август ще се проведе спешна среща между вицепремиера Александър Новак и големи петролни компании, на която да бъде обсъдена ситуацията в сектора.

В същото време и Русия атакува енергийни обекти в Украйна - в края на миналата седмица дронове поразиха съоръжение от "Трансбалканския газопровод", по който Украйна може да получава газ от терминалите в Гърция и тръбен газ от Азербайджан.

На този етап няма информация какво се случва с доставките през "Дружба" - ВСУ пише, че последиците от атаката се уточняват, а операторът на петролопровода "Транснефт" не е отговорил на запитването на Bloomberg.