Замърсен с хлорид петрол от Азербайджан поражда съмнения за саботаж в Европа

Румънската компания OMV Petrom е открила петрол, замърсен с хлорид, при рутинна проверка на доставките през петролопровода "Баку - Тбилиси - Джейлан", по който получава суровина от Азербайджан. Трасето на петролопровода минава през територията на Азербайджан, Грузия и Турция и се доставя с танкери до Румъния. Временно доставките през терминала в Констанца са спрени до изясняване на случая.

Оказва се обаче, че това не е първият случай със замърсен петрол в Европа. В края на юли и чешката компания Orlen Unipetrol потвърди за такава доставка. Петролът отново идва от Азербайджан, но по друг път - петролопроводът TAL (Трансалпийския петролопровод), пише EurActiv. Чехия започна да получава петрол по това трасе за първи път от тази пролет, скъсвайки връзките с петролопровода "Дружба", през който десетилетия получаваше суровина от Русия.

Замърсен петрол са засичали още OMV в Австрия и от италианската Eni.

Хлоридът се използва обикновено за почистване на петролни кладенци или за ускоряване на скоростта на петрола в петролопроводите. Попадайки в рафинериите, може да предизвика корозия, която да увреди сериозно съоръженията.

Заради няколкото случая е започнало разследване на замърсяването, пише още EurActiv.

Румънското издание Romania Insider отбелязва, че правителството в страната е обявило извънредно положение с доставките на петрол - рафинерията на OMV е част от инфраструктурата с национално значение, и са задействани доставки от държавните резерви от петрол.

В Румъния се появиха съмненията, че това замърсяване може да бъде част от хибридна война на Русия срещу енергийната мрежа на Европа. През миналата седмица дронове нанесоха поражения на съоръжения от Трансбалканския газопровод, който дълги години беше използван за доставката на руски природен газ към България, Турция и Гърция. Сега газовите потоци обърнаха посоката - от юг на север и дори украинската "Нафтогаз" съобщи за първи тестови доставки на газ от Азербайджан.

Според украинските власти атаката към съоръжението е умишлена. В разговор с президента Илхам Алиев Володимир Зеленски обърна внимание и на други удари по обекти на Socar в Украйна.

От пресслужбата на Алиев съобщиха, че двамата са осъдили ударите по украинските енергийни обекти и са потвърдили, че това няма да прекрати енергийното сътрудничество между Украйна и Азербайджан.

Азербайджан се възползва от отслабените заради войната в Украйна позиции на Русия и в края на 2023 година успя да си върне Нагорни Карабах - самообявила своята независимост област, която беше под окупацията на Армения. Русия беше посредник между двете страни и беше разположила военни в областта, за да прекрати бойните действия.

След връщането на контрола над Нагорни Карабах отношенията на Баку с Русия се обтегнаха. Преди дни Илхам Алиев и премиерът на Армения Никола Пашинян подписаха мирен договор в Белия дом, а подпис под документа като гарант постави американският президент Доналд Тръмп.