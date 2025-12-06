Повече от 500 соларни проекта в САЩ са застрашени от политиката на Тръмп

Инвеститори в соларни централи в САЩ са поискали от Конгреса да отмени действия на Белия дом, замразяващи издадени разрешителни за техни проекти, пише Ройтерс. В писмо до лидерите на двете паритии в Сената и до председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън, повече от 140 компании заявяват, че ограниченията идват в неподходящ момент, в който търсенето на енергия расте.

Сред подписалите са компании, свързани с производството на соларни панели и инсталации, както и търговци с електроенергия.

"Бизнесът се нуждае от сигурност, за да продължи да инвестира в САЩ за изграждането на така необходимите енергийни проекти", посочват още компаниите.

Според тях повече от 500 проекта, свързани със соларна енергия, са под заплаха от забавяне или дори отмяна от политиката на президента Доналд Тръмп.

С идването му на власт в САЩ бяха променени много закони за зелената енергия. Доналд Тръмп не крие, че фаворит му е петролната индустрия и едни от първите му укази бяха за отмяна на субсидиите за зелена енергия на предишната администрация. От лятото министърът на вътрешните работи лично дава одобрение на няколко видове разрешителни за соларни панели - изграждани на федерална земя, но също и за проекти върху частна земя, когато се използват федерални ресурси за реализацията им.

За някои зелени проекти властите се намесват и спират изпълнението им почти на финалната права. Това например се случи с плановете на датската Orsted да изгради вятърен парк в крайбрежието на САЩ. Работата беше блокирана, когато почти всички турбини бяха изградени, а договори с купувачи - подписани.