Норвежкият суверенен фонд не се плаши от натиска срещу зелената енергия в САЩ

Норвежкият суверенен фонд, който е най-богатият в света с активи за 2,1 трилиона долара, разширява звеното си, свъзано със зелената енергия в САЩ, съобщава Bloomberg. Компанията е наела нови служители и оглежда сектора за проекти за соларни панели, вятърни паркове или развитие на енергийната мрежа. Този интерес е необичаен на фона на натиска, оказван от Белия дом върху сектора, допълва агенцията.

Навсякъде има политически риск, просто трябва да бъдете умни, коментира обаче Харалд фон Хайден, отговарящ за отдела за енергетика и инфаструктура в Norges Bank Investment Management (NBIM), както е официалното наименование на фонда."Търсим добри сделки и сме опитмисти. През тази и миналата година видяхме гигантски проекти, които се превърнаха в реалност, не остават просто проект на чертожната маса", каза той в интервю за Bloomberg в Осло.

Норвежкият фонд инвестира за първи път в зелен проект през 2021 година, купувайки дял от нидерландски вятърен парк, разработен от датската Orsted. В САЩ инвестициите са в широк диапазон - от соларни и вятърни паркове, до дял в Exxon Mobil. В момента инвестициите в зелена енергия изглеждат по-скоро екзотика след затварянето на проекти, включително и за изграждането на вятърен парк на Orsted. Датската компания е в много неизгодна позиция - паркът има всички издадени разрешителни (от предишната администрация в Белия дом) и изградени 45 от 65 планирани турбини.

Фондът вече има и зелени критерии и не инвестира в проекти с компании, чийто дял от продажба на въглища надхвърля 30% от общите приходи от продажби.

Като цяло повечето инвестиции в зелени проекти са в Европа. Последната голяма сдека на норвежците беше сключена през септември - покупката на дял от 46% от германския мрежови оператор Tennet Holding. Сделката се оценява на 9,5 млрд. евро.

Фондът проявява интерес както към енергийната мрежа, така и към батерийни мощности, става ясно още от коментарите на Хералд фон Хайден.