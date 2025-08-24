Спирането на проекта на Orsted за вятърен парк в САЩ буди опасения сред инвеститорите

Американското правителство нареди на датската компания Orsted да спре работата по изграждането на вятърен парк в крайбрежието на Роуд Айланд, цитирайки опасения за националната сиурност, но без да дава повече подробности. Работата е доста напреднала и спирането ще коства финансови проблеми, прогнозира Ройтерс.

Датската компания съобщи, че 80% от строителството е приключило - инсталирани са 45 от 65-те турбини по проект, което означава, че тя няма много варианти да възстанови вложените досега средства. Проектът за крайбрежния вятърен парк се оценява на 1,5 млрд. долара. От компанията обявиха още, че ще поискат разяснения и обмислят правни действия срещу Вашингтон.

Orsted допълва, че има договор за изкупуване на енергията за 20-годишен период, както и всички необходими разрешения за строителството на парка.

Датското правителство има дял от 50,1% в Orsted. По-рано през годината американският президент Доналд Тръмп на няколко пъти коментира, че желае анексирането на Гренландия - автономна област, част от Кралство Дания. Неговите предложения бяха категорично отхвърляни от датските власти.

Един от първите укази на Доналд Тръмп като президент беше да спре субсидиите за зелената енергия, които предостави неговият предшественик Джо Байдън. Данни на щатската Администрация за енергийна информация показват, че това все още не се отразява на сектора и повечето проекти за нови енергийни мощности в САЩ са свързани с възобновяемите енергийни източници.

Дори и Тексас, който е известен със своите петролни кладенци, вече изпревари Калифорния по инсталирани соларни мощности.

Това е втори случай, в който САЩ нареждат на европейски инвеститор да спре строителството на вятърен парк. През пролетта норвежката Equinor трябваше да се откаже от плановете си да строи, след като имаше всички разрешителни, издадени от американските власти. Тогава САЩ обясниха, че проверяват разрешителните на предходната администрация и след преговори през май работата беше подновена.

Този случай обаче накара потенциални инвеститори, проявили интерес в проекта на Orsted, да се откажат да участват в него, въпреки че компанията официално покани свои партньори в него.