Най-мрачната седмица за енергийния лидер Orsted показва, че предстои още волатилност

От листването си преди повече от девет години лидерът при производството на вятърната енергия Orsted A/S достигна връх в класацията на най-ценните енергийни компании в Европа, а тази седмица - дъното, пише Bloomberg.

Плановете на Orsted да набере до 60 млрд. датски крони (9,4 млрд. долара) чрез продажба на акции насочват цената на книжата ѝ към най-лошата седмица в борсовата история на компанията, след като стойността и се срина с 34% в рамките на пет дни.

Компанията е най-големият губещ от началото на годината в рамките на европейския индекс Stoxx 600 Utilities, който се възстанови благодарение на по-ниските лихвени проценти и предпочитанията на инвеститорите към експозиция към европейския пазар. Очевидно предстои дълъг път за акциите на Orsted, преди да се възстановят.

„Очакваме инвеститорите да изчакат по-нататъшна прозрачност, преди да обмислят намеса, оставяйки акциите да се колебаят“, коментира анализаторът на Citigroup Inc. Джени Пин.

Нов удар по пазарната оценка на датската компания беше направен в четвъртък, когато S&P Global Ratings понижи дългосрочния кредитен рейтинг на Orsted до BBB-. Рейтинговата агенция се позова на неспособността на компанията да рефинансира американския проект Sunrise.

Инвеститорите първоначално се включиха в трансформацията на Orsted от държавно контролирана компания за комунални услуги, известна като Dong Energy A/S, в гигант в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Компанията се възползва от бума на инвестициите в зелена енергия, достигайки пик в пазарната си оценка от над 90 млрд. долара през 2021 г., с което пазарната ѝ капитализация засенчи тази на петролния играч BP Plc.

Сега картината е коренно различна, като пазарната стойност на Orsted е по-малка от 14 млрд. долара към петък сутринта.

Главният изпълнителен директор Расмус Ербое пое управлението през февруари след серия от изненадващи загуби под ръководството на неговия предшественик, включително решението за отмяна на два големи проекта в САЩ. Оттогава Ербое оряза инвестиционните планове и отмени изграждането на огромен офшорен вятърен парк във Великобритания в опит да съсредоточи Orsted върху най-печелившите проекти в близко бъдеще.

Обявеното по-рано тази седмица увеличение на капитала е опит на Ербое да стабилизира финансите на Orsted, след като политиките на президента на САЩ Доналд Тръмп за ограничаване на офшорната вятърна енергия задушиха способността на компанията да продава дялове в проекти, които вече изгражда.

Като се има предвид, че условията на предлагането на акции все още не са разкрити, анализаторите от Goldman Sachs Group Inc. предвиждат пазарната волатилност да се задържи през следващите няколко седмици.

Само четирима от 32-ма анализатори, анкетирани от Bloomberg, предлагат рейтинг „купувай“ или еквивалент на това за акциите на Orsted към петък сутринта. Сред тях е и Марк Фрешни от UBS Group AG, който определя оценката на Orsted като убедителна – с изключение на дивидентната доходност. Рекордните загуби през 2023 г. накараха Orsted да спре изплащането на дивидент, въпреки че компанията планира да възстанови възнагражденията на акционерите за финансовата 2026 година.

Въпреки това Фрешни очаква краткосрочна несигурност, която потенциално може да окаже влияние върху акциите на компанията, като се има предвид, че все още остават около 18 до 24 месеца време за строителство на ключовите проекти на Orsted.