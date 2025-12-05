S&P 500 доближава ново рекордно високо ниво*

Широкият борсов показател S&P 500 напредва на старта на последната сесия за седмицата и е напът да отчете четвърти пореден ден на положителна територия. На този фон трейдърите очакват ключови данни за инфлацията в САЩ, които биха могли да дадат допълнителна информация за предстоящото решение на Федералния резерв относно лихвените проценти, предава CNBC.

Бенчмаркът S&P 500 напредва с 0,2% и доближава нов рекорден връх, докато технологичният измерител Nasdaq Composite и индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average нарастват с по 0,3%.

Акциите на Netflix поевтиняват с повече от 1% след новината, че стрийминг гигантът купува Warner Bros. в мегасделка за 72 млрд. долара. Очаква се тя да бъде финализирана в рамките на 12 до 18 месеца. Книжата на Акциите на WBD поевтиняват с над 2%.

Инвеститорите следят отблизо различни икономически данни преди заседанието на Фед на 10 декември.

Министерството на търговията ще публикува забавени данни за септември за потребителските разходи и доходи, както и ценовия индекс на разходите за лично потребление (PCE) – предпочитаният от Фед измерител на инфлацията. Публикуването на PCE бе забавено заради най-дългото спиране на работата на американската администрация в историята.

Също така Мичиганският университет ще публикува своето проучване за потребителското доверие за декември, което дава представа както за настроенията, така и за вижданията относно инфлацията в краткосрочен и дългосрочен план.

„Данните са смесени и се виждат различни сигнали. Инфлацията все още е упорита“, коментира Сонали Басак, главен инвестиционен стратег на iCapital. „2026 г. е непредсказуема по отношение на инфлацията. Никой няма кристална топка. Същото важи и за пазара на труда, който досега е запазил принципа „слабо наемане – нисък брой съкращения“. Ако това се промени, ще последва труден период“, добавя тя.

Индексите на Wall Street се насочват към леки ръстове за седмицата. S&P 500 е нагоре с 0,4% за седмицата до момента, докато Nasdaq и Dow са добавили съответно по 1% и 0,5%. Особено внимание заслужава индексът на компаниите с малка пазарна капитализация, които превъзхождат широкия пазар през седмичния период, като показателят Russell 2000 е нараснал с повече от 1%.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,112%, а тази по 30-годишните - до 4,772%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,05% до 98,936 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,46% до 63,55 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,39% до 59,9 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,56 на сто и се търгува на цена от 4266,6 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.