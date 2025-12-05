Netflix купува Warner Bros. в мегасделка за 72 млрд. долара

Netflix е договорила закупуването на Warner Bros. Discovery Inc. в историческа сделка, обединяваща доминиращата на световно ниво платена стрийминг услуга с едно от най-старите и уважавани студиа в Холивуд, съобщава Bloomberg.

Съгласно сделката, обявена в петък, акционерите на Warner Bros. ще получат по 27,75 долара на акция в брой и акции в Netflix. Общата стойност на сделката е 72 млрд. долара, а стойността на предприятието е около 82,7 млрд. долара.

Преди приключването на продажбата Warner Bros. ще завърши планираното отделяне на мрежовото си подразделение, което включва кабелни канали като CNN, TBS и TNT. Очаква се сделката да бъде завършена през третото тримесечие на 2026 г., се посочва в изявление на Netflix.

Акциите на Netflix поевтиняха с 2,3% в предпазарната търговия в Ню Йорк, а на Warner Bros. поскъпнаха с около 1%.

Придобиването бележи драматична стратегическа промяна за Netflix, която никога досега не е сключвала сделка в такъв мащаб. Пионерът в стрийминг услугите се превърна в най-ценната компания в Холивуд, без да разполага с библиотека или студио, лицензирайки програми от други и след това разширявайки дейността си с оригинално съдържание.

С покупката Netflix става собственик на мрежата HBO, заедно с библиотеката ѝ от хитови сериали като „Семейство Сопрано“ и „Белият лотос“. Активите на Warner Bros. включват и обширните ѝ студия в Бърбанк, щата Калифорния, както и огромна филмов и телевизионен архив, който включва „Хари Потър“ и „Приятели“.

„Заедно можем да дадем на публиката повече от това, което обича, и да помогнем за определянето на следващия век на разказването на истории“, каза в изявлението си съизпълнителният директор на Netflix Тед Сарандос.

Netflix заяви, че очаква да запази настоящата дейност на Warner Bros. и да надгради силните ѝ страни, включително киноразпространението на филми, което беше повод за загриженост в Холивуд. Netflix заяви, че сделката ще ѝ позволи да „разшири значително“ производствения си капацитет в САЩ и да инвестира в оригинално съдържание, което ще създаде работни места и ще укрепи развлекателната индустрия.

Според изявлението очакваният са комбинацията да доведе до икономии за „най-малко 2 до 3 млрд. долара“ годишно до третата година.

Warner Bros. се обяви за продажба през октомври, след като привлече интерес от няколко страни. Освен Netflix, компанията беше преследвана от Paramount Skydance Corp. и Comcast Corp. Warner Bros. започна изключителни преговори за сделка с Netflix в четвъртък, съобщи Blooomberg.

Наддаването се оказа спорно, като Paramount обвини Warner Bros. в нечестна процедура, която облагодетелства Netflix. Netflix се съгласи да плати на Warner Bros. неустойка в размер на 5,8 млрд. долара, ако сделката се провали или не получи регулаторно одобрение.

Традиционният телевизионен бизнес е в процес на значително свиване, тъй като зрителите преминават към стрийминг – свят, в който Netflix доминира. През последното тримесечие кабелната телевизионна мрежа на Warner Bros. отчете 23% спад в приходите, тъй като клиентите прекратиха абонаментите си, а рекламодателите се преместиха другаде.

Основана преди почти три десетилетия като компания за наем на DVD, която изпращаше дискове на клиентите по пощата, Netflix приключи 2024 г. с приходи за 39 млрд. долара. Warner Bros., основана през 1920-те години, имаше продажби за над 39 млрд. долара.

Емблематичното съдържание на Warner Bros. дава на Netflix мощна програма, с която да поддържа преднината си пред конкуренти като Walt Disney Co. и Paramount. Сделката със сигурност ще бъде подложена на антитръстово разследване в САЩ и Европа и вече предизвика някои опасения.

Интересът на Netflix към Warner Bros. предизвика тревога и в Холивуд. Компанията до голяма степен отказва да пуска филми в кината, като от време на време показва свои оригинални филми в ограничен брой прожекции.

Moelis & Co. е финансов консултант на Netflix. Wells Fargo действа като допълнителен финансов консултант и, заедно с BNP Paribas и HSBC Holdings, осигурява 59 млрд. долара дългово финансиране, според регулаторна документация.

Allen & Co., JPMorgan Chase & Co. и Evercore са финансови консултанти на Warner Bros. Discovery.