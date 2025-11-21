Paramount, Comcast и Netflix са подали оферти за придобиването на Warner Bros. Discovery, собственик на прочутото филмово и телевизионно студио Warner Bros. и HBO, съобщава Wall Street Journal, позовавайки се на запознати източници.

Подадените оферти не са обвързващи и се очакват допълнителни кръгове, съобщи по-рано изданието. Warner Discovery е посочила, че би искала процесът да приключи до края на годината.

В същото време Warner Discovery продължава да работи по плановете си за разделяне на активите си на две компании: едната ще обхваща студиата и стрийминг бизнеса, а другата – кабелните мрежи.

От тримата участници в търга само Paramount се интересува от цялата Warner Discovery, включително студиата и стрийминг услугите, както и портфолиото от кабелни мрежи като CNN, TNT и Food Network, според запознати с въпроса.

NBCUniversal, собственик на Comcast, и стрийминг платформата Netflix се борят само за студиата, HBO и стрийминг услугата HBO Max, споделят източниците.

Paramount вече направи три нежелани оферти за Warner Discovery, които са бяха отхвърлени. Очаква се Paramount да направи оферта, предимно в брой, в същия диапазон като последната си оферта от около 23,50 долара на акция.

Всяка придобивка ще изисква одобрение от правителството. Някои законодатели изразиха опасения пред американските регулатори относно притежаването на услугата HBO Max от Netflix и дали това ще даде на обединената компания нечестна пазарна мощ.

Придобиването на Paramount от Comcast ще обедини две традиционни филмови студия под един покрив. Министерството на правосъдието все пак одобри придобиването на филмовите и телевизионни студия на Fox от Disney през 2019 г.

Comcast, и по-специално водещият на късното шоу Сет Майерс и NBC News, често са обект на атаки от страна на президента Тръмп.

По време на телеконференция за обявяване на финансовите резултати съизпълнителният директор на Comcast Майк Кавана заяви, че регулаторните пречки във Вашингтон за сключването на сделката може да не са толкова значителни, колкото някои смятат.

Сливането на Paramount и Warner ще обедини и две големи студия под един корпоративен чадър. Двете компании ще притежават значителен брой кабелни канали, което също може да привлече вниманието на законодателите и регулаторните органи.